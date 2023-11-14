Украинские войска успешно вытесняют российский флот из Крыма, — Столтенберг

По словам генсека НАТО, Россия имеет планы учредить морскую военную базу в Абхазии, что категорически не поддерживается Альянсом.

Атаки украинских военных на военно-морские объекты российских сил во временно оккупированном Крыму проходят успешно. Это вынуждает оккупантов искать альтернативные локации для размещения своего военного флота. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в комментарии журналистам во время Совета министров ЕС в Брюсселе.

Отвечая на вопрос о заявленных намерениях России установить морскую военную базу в Абхазии, Столтенберг подчеркнул, что НАТО твердо поддерживает территориальную целостность и суверенитет Грузии, и не может допустить, чтобы изолированные регионы этой страны использовались Российской Федерацией в ее собственных интересах.

"Это нарушение суверенитета и территориальной целостности Грузии и демонстрирует, как далеко Россия хочет зайти, чтобы достичь военных целей в Украине. Но также это демонстрирует, что украинцы были успешными в атаках на военно-морские объекты в Крыму, поэтому Россия ищет альтернативы . Это демонстрирует достижения, которых достигли украинцы, атакуя российский военный флот", — отметил генсек НАТО.

Напомним, что по данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова от 11 ноября, украинский флот морских дронов за год существования поразил семь кораблей Российской Федерации.

Ранее, 4 ноября, Силы обороны Украины ноября осуществили уникальную в военном деле операцию, уничтожив российский ракетный корвет "Аскольд", который даже не успел выйти с верфи и находился на испытаниях.