"Противник быстро учится": главком ВМС рассказал, что нужно для уничтожения флота РФ

По словам вице-адмирала Алексея Неижпапы, методы, которые позволяли поражать ВМФ России еще год назад, уже не работают, поэтому Украина должна проявить гибкость и изменить тактику.

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Командующий Военно-морскими силами Украины Алексей Неижпапа рассказал об атаках на Военно-морской флот Российской Федерации. Он отметил, что Силы обороны изменили баланс сил в Черном море, однако РФ все еще превосходит Украину в вооружении. Об этом пишет The New York Times 12 ноября.

В статье говорится, что в ходе войны Украине удалось эффективно использовать беспилотные морские дроны и растущий арсенал противокорабельных ракет большой дальности для ударов по российскому флоту, нанеся существенный ущерб ВМФ РФ.

"Примечательно, что Украина добилась всего этого, не имея значительного собственного флота", — сказал старший инженер в RAND Corporation Скотт Савиц.

Алексей Неижпапа в разговоре с журналистами упомянул о том, что Севастополь является его родным городом и он мечтает о дне, когда вернется на военно-морскую базу на полуострове. Офицер подчеркнул, что Силы обороны и службы безопасности Украины играют важную роль в битве на Черном море.

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При этом вице-адмирал отметил, что РФ по-прежнему имеет преимущество в вооружении на море. По его словам, Украина испытывает нехватку линейных крейсеров, эсминцев, фрегатов и подводных лодок, которые есть у РФ. Кроме того, российские самолеты по-прежнему доминируют в небе над морем.

Как отмечают журналисты, противостояние Украины и РФ на море изменило представление о способах морской войны. Особую роль в этом сыграли новые технологии.

"То, что мы делали год назад, уже не работает или работает не так эффективно. Мы должны проявить гибкость и изменить нашу тактику", — утверждает офицер.

Командующий ВМФ отметил, что на разработку и строительство военных кораблей уходят годы, и еще больше времени на их обновление для решения новых задач. В то же время морские беспилотники совершенствуются каждый месяц.

По словам вице-адмирала, Украина должна не только внедрять инновации, но и быстро развертывать новое оружие, так как РФ адаптируется к украинским ударам и укрепляет свою обороноспособность.

"Противник тоже очень быстро учится и тоже делает свои выводы, противодействуя нашим действиям. Войну на море можно выиграть только с помощью новых решений, которые необходимо реализовать как можно быстрее", — сказал Неижпапа.

Напомним, что по данным министра цифровой трансформации Украины Михаила Федорова от 11 ноября, украинский флот морских дронов за год существования поразил семь кораблей Российской Федерации.

Ранее, 4 ноября, Силы обороны Украины ноября осуществили уникальную в военном деле операцию, уничтожив российский ракетный корвет "Аскольд", который даже не успел выйти с верфи и находился на испытаниях.