Мобилизация в Украине: в Раде предложили дать отсрочку волонтерам

По словам народного депутата Георгия Мазурашу, законопроект направлен на содействие волонтерской деятельности и основан на обращениях избирателей.

Народный депутат от партии "Слуга народа" Георгий Мазурашу предложил освободить от военной службы военнообязанных украинцев, которые официально занимаются волонтерской деятельностью. Соответствующий законопроект "О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" с целью содействия волонтерской деятельности" зарегистрирован на сайте Верховной Рады.

По словам автора законопроекта, инициатива мотивирована обращениями избирателей, которые принимают участие в волонтерском движении, с просьбой внести изменения в законодательство и дать отсрочку от мобилизации волонтерам.

В тексте законопроекта предлагается освободить от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период граждан Украины призывного возраста при соблюдении следующих условий:

официальное трудоустройство не менее чем на 0,75 ставки;

отсутствие налоговых задолженностей (для предпринимателей);

официальная волонтерская деятельность.

Занятие волонтерской деятельностью должно подтверждаться:

данными в Реестре волонтеров;

удостоверением волонтера утвержденного образца;

подтверждающими документами об осуществлении волонтерской деятельности в текущем или предыдущем месяце.

Во вторник, 14 ноября, проект закона рассмотрен Комитетом Верховной Рады Украины по национальной безопасности, обороне и разведке и передан для ознакомления депутатам.

Напомним, эксперт рассказал, в каких людях ВСУ не заинтересованы. По словам военного эксперта Александра Коваленко, вопрос мобилизации сейчас является очень актуальным для Сил обороны Украины, но мотивация должна быть главным критерием для отбора граждан в ВСУ.

Ранее Фокус писал, кто не подлежит призыву и могут ли мобилизовать волонтера. Юрист Богдан Пересада ответил, должны ли украинцы с волонтерским удостоверением вставать на воинский учет и грозит ли им призыв. Также он объяснил, какие категории граждан не могут мобилизовать.