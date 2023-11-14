Без отца, но с холодильником: оккупанты нашли способ "радовать" жителей ВОТ (видео)

В одной семье без отца остались трое детей, в другой — пятеро. Обе вдовы получили "ценный подарок" от оккупантов — холодильник, который якобы должен был их заставить "чаще улыбаться".

Жители временно оккупированных территорий Украины, чьи родные погибли на войне в составе захватнических войск, получают "подарки" от власти. Соответствующим сюжетом с местного телевидения поделились партизаны из группы "Мариуполь.Сопротивление".

"Отправь мужчину умереть за оккупантов — и получи холодильник. В России за дохлого "кормильца" Lada дают, а на временно оккупированных территориях — только морозилку", — отметили представители подполья.

В сюжете говорится, что мужчина, за жизнь которого российские оккупанты подарили вдове холодильник, воевал против Украины с 2014 года. Трое детей после его гибели остались без отца.

"Спасибо большое, правда, от всей души, от всего сердца", — говорит женщина.

Затем другой холодильник дарят еще одной семье, которая осталась без "кормильца". На руках у вдовы осталось пятеро детей.

"Семьи погибших тяжело переживают горечь невосполнимой утраты. Подобные визиты заставляют их чаще улыбаться", — отмечает закадровый голос.

Напомним, в России лицом погибшего в Украине оккупанта накрыли гору мусора. Таким образом память об уроженце дагестанского села Хазар Абакаре Рамазанове "почтили" пензенские строители.

В российском столичном вузе создали новую магистерскую программу, по которой должны были готовить бойцов "информационного спецназа". Однако, как оказалось, за такую работу сейчас в РФ мало платят, поэтому возмущенные студенты были вынуждены обратиться к президенту Владимиру Путину.