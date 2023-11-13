За подготовку "инфоспецназа" нынче мало платят: в РФ провалился проект с кураторами из ФСБ

Россияне планировали выпускать специалистов по информационным и гибридным войнам, которых должны были обучать работники спецслужбы. Инициатива закончилась забастовкой преподавателей и обращением к президенту Владимиру Путину, а "виноват" опять Запад.

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В 2022 году в Московском государственном университете (МГУ) утвердили новую магистерскую программу — "Информационные и гибридные войны". Через год выяснилось, что бойцов "информационного спецназа" никто не выпустил. Деталями поделились в российском медиа "Важные истории".

Планировалось, что новая программа МГУ создаст специалистов "в области противодействия технологиям современных информационных, гибридных, торговых войн и цветных революций". Обучение на ней возможно только по контракту, один год стоит 432 тысячи рублей, то есть почти 130 тысяч гривен.

Студентам обещали, что их будут готовить специалисты из ФСБ. Однако когда один из выпускников попытался устроиться в спецслужбу с рекомендациями своего преподавателя, ему ответили, что о таком человеке не слышали.

В учебном плане по подготовке "инфоспецназа" говорится об изучении:

аналитического и информационного сопровождения "специальных военных и полицейских операций";

спецпропаганды и борьбы с фейками;

организации работы администраций и госорганов на "освобожденных" территориях;

нейролингвистического программирования и "других техник эффективной коммуникации" в политике.

Студентам должны были рассказать об "опыте обретения независимости ДНР, ЛНР и Крыма", а также о частных военных и разведывательных компаниях. Какую научную базу было подогнано под эти "дисциплины" — неизвестно. Журналисты предположили, что преподаватели должны были делиться своим опытом.

В октябре в соцсетях появилось письмо одного из преподавателей, в котором он жаловался на малую зарплату. Выяснилось, что за подготовку "информационного спецназа" в России платят всего 4 тысячи рублей, то есть 1,2 тысячи гривен. Преподаватель заявил, что даже факультетская уборщица получает больше.

Впоследствии было опубликовано и письмо одного из студентов. Автор утверждал, что на программе обучаются 25 человек, то есть максимальный набор. Каждую неделю у них должно было быть по 10 лекционных и семинарских занятий, но до восьми из них бывают отменены. В сентябре и октябре занятия вообще не проводились.

Уже в конце октября недовольные студенты обратились к президенту РФ Владимиру Путину.

"В условиях СВО (так в России называют войну в Украине — ред.) уничтожение программы, созданной под цели СВО, выглядит как диверсия. Это играет на руку странам Запада и Украине", — заявила студентка Елена Тимофеева.

В конце концов преподаватели устроили забастовку из-за "массовой невыплаты зарплаты". Они отмечали, что новая образовательная программа должна была принести от 10 до 20 миллионов рублей в год.

Источники СМИ на факультете убеждены, что провал магистерской программы объясняется не "диверсией", а проблемами с организацией процесса. Преподаватели, которые пошли на забастовку, работают в университете "по контракту". Их выплаты напрямую зависят от количества предметов, которые они читают.

По словам неназванных собеседников, проект презентовали как инновационный, но его направленность "далека от науки". Большинство студентов не имеют базового политологического образования, а их возраст — ближе к 40 годам, чем к привычным 25.

"Пришли на громкое название", — объяснили источники.

В медиа отметили, что такие прокремлевские проекты в МГУ — не новость. Преподавателей того же факультета политологии регулярно привлекают к работе над проектом "ДНК России". Речь идет о разработке новой идеологии государства, учебников по истории и концепции "Разговоров о важном".

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