"Увеличили количество, а не качество": в ВСУ рассказали о боях на Авдеевском направлении (видео)

Полковник Александр Штупун отметил, что к штурмам ВС РФ продолжают привлекать лиц "из числа уголовников", а также россиян, которые никогда ранее не принимали участия в боевых действиях.

Российские оккупанты в последние дни увеличили количество атак вблизи Авдеевки. Кроме того, враг активно применяет управляемые авиационные бомбы в Донецкой области. Об этом заявил спикер Таврического направления Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

"Враг увеличил количество, а не качество именно боевых столкновений. Больше всего фиксировалось за прошедшие сутки с юга Авдеевки", — отметил Штупун.

Также в течение трех суток, по словам полковника, оккупанты активно применяют в Донецкой области и в частности по Авдеевке управляемые авиационные бомбы с самолетов Су-35.

"Только вчера российские террористы сбросили около 30 авиабомб", — подчеркнул он.

РФ продолжает наступление возле Авдеевки

На Авдеевском направлении за сутки украинские воины отбили 18 попыток ВС РФ идти вперед, в частности, южнее Новокалиново и в районах Авдеевки, Северного и восточнее Первомайского.

"Отмечается продолжение привлечения к штурмам лиц из числа уголовников, а также граждан РФ, которые никогда ранее не принимали участия в боевых действиях", — отметил Штупун.

По его словам, такие действия Российской Федерации приводят к дезориентации некоторых подразделений оккупантов. Кроме того, фиксируется попадание таких дезориентированных россиян в плен.

"Личный состав, который оккупанты привозят, размещают в домах местных жителей, прикрываясь живым щитом", — сказал полковник.

Бои за Авдеевку: детали

Напомним, 8 ноября военный аналитик, бывший сотрудник Службы безопасности Украины Иван Ступак заявил, что командование Вооруженных сил Российской Федерации продолжит бросать людей на штурмы Авдеевки до тех пор, пока город не будет полностью захвачен. Это направление, где противник имеет больше всего шансов получить хоть какую-то победу.

2 ноября сообщалось, что аналитики обозначили ключевые аспекты обороны Авдеевки. Ожесточенные бои и попытки ВС РФ, несмотря на большие потери, окружить украинские силы в районе Авдеевки, свидетельствуют о важности этого участка фронта для российского командования. По мнению экспертов, Авдеевка — это ворота в Донецк и важный оперативный и политический пункт.

Ранее украинский военный эксперт Петр Черник также высказал мнение относительно ситуации в Авдеевке. По его словам, этот населенный пункт необходим противнику для реализации сверхважной стратегической задачи в политическом контексте, поскольку оккупанты хотят выполнить программу "минимум" и выйти на границы Луганской и Донецкой областей.