"РФ намертво завязла": у Зеленского подвели промежуточные итоги войны в Украине

По словам советника главы ОП Михаила Подоляка, сейчас Кремль уже не является влиятельным игроком на международной арене, ведь за 21 месяц противостояния перенесся в Средневековье.

Полномасштабная война РФ против Украины продолжается уже практически 21 месяц и за это время противнику не удалось выполнить задуманные планы. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в своем Telegram-канале подвел "промежуточные итоги" этого противостояния.

В первую очередь он отметил, что сейчас российские оккупанты застряли в тяжелых боях и никуда не продвигаются вперед. Такая тенденция сохранится и в будущем. Второй пункт касается того, что репутация ВС РФ и российского ВПК имеют непрезентабельный вид, или как отметил советник главы ОП, — "отвратительный".

"РФ вынуждена уже откровенно милитаризировать всю страну, бесконечно мобилизовать ненужных людей из бедных регионов и из тюрем, искать снаряды. И все это только для того, чтобы выстоять в Украине. РФ уже явно не выглядит вчерашним "влиятельным мировым игроком", который может и должен писать мировые правила", — заявил Михаил Подоляк.

Отдельно было отмечено, что попытка обезопасить себя от внутреннего распада заканчивается тем, что РФ постепенно отказывается от современного образа жизни, считает советник главы ОП. Это больше напоминает уже Средневековье, где были лагери, запреты и массовые аресты.

В то же время, это не значит, что война подходит к концу, что вскоре станет легче и рисков больше нет.

"Впереди — тяжело, жестоко, кроваво, депрессивно. Но главное повторю еще раз: РФ намертво завязла в Украине и думает не о мифическом продвижении, захвате других территорий или унижении других государств, а как выстоять в обороне. Самосохраниться. Не проиграть. Не сбежать", — продолжил Михаил Подоляк.

Напомним, 10 ноября сообщалось, что майор ВСУ спрогнозировал, сможет ли Украина одержать победу в 2024 году. По словам Алексея Гетьмана, изначально необходимо построить концепцию того, что будет считаться окончанием войны на приемлемых для Киева условиях. Сценарии могут быть разными — от выхода на границы 1991 года до флага над Кремлем.