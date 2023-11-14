Чтобы "не попасть на утилизацию": украинский спортсмен сбежал от команды за границей (фото)

Член Сборной Украины по уличной рыбалке проснулся раньше других и пошел на автостанцию, оставив прощальное письмо капитану. В своем обращении он рассказал, что получил две повестки, но "хочет жить", поэтому решил не возвращаться домой.

Член национальной команды по уличной рыбалке Артур Билан решил не возвращаться в Украину после чемпионата мира в Италии. Соответствующим его сообщением поделился капитан команды Даниил Лясов, как передали 14 ноября в "Эспрессо".

Капитан рассказал, что Билан принял решение остаться за границей, "пока все спали и отдыхали перед дорогой домой".

В личном сообщении Лясову он написал, что размышлял над этим и принял "такое тяжелое для себя решение" в последний момент. Вместо возвращения домой он решил отправиться к брату, который, очевидно, живет за границей.

"У меня автобус через полчаса. Это совместное семейное решение", — написал он.

Спортсмен объяснил, что его жена "не хочет жить в постоянном стрессе", а его маленький ребенок должен пойти в садик и школу. Он подчеркнул, что не хотел бы, чтобы дети слышали взрывы.

"И, конечно, жена не хочет, чтобы я попал на войну или утилизацию", — отметил Билан.

Он поделился, что получил уже две повестки от ТЦК, и не может "решить вопрос" с мобилизацией.

"А мы хотим жить", — подчеркнул спортсмен.

Он также рассказал, что не видится с братом, и "это тяжело".

"Я, конечно, понимаю, что моя карьера в Украине уже закончена, но это моя жизнь и мне в ней жить, и я сам себе судья", — заявил Билан.

Он передал команде "привет" и поблагодарил за проведенные вместе дни.

"Уже все спали, я так понял, но я решил сделать так, как сделал! Иду на автостанцию", — добавил украинец.

Стоит отметить, что на момент публикации материала профиль Лясова в соцсетях закрыт, поэтому пост с сообщением Билана доступен к просмотру только его друзьям.

В СМИ проинформировали, что на чемпионате мира в Италии украинская команда заняла пятое место.

Публикация Даниила Лясова в соцсетях Фото: Еспресо

Напомним, украинский боксер Александр Усик записал стихотворное обращение к скандально известной языковеду Ирине Фарион.

Также спортсмен делился воспоминаниями из поездки на передовую. Он рассказал, что хотел поддержать защитников, а те приказали ему "валить отсюда".