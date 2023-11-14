Ермак в США рассказал о плацдарме ВСУ на левом берегу Днепра: что говорят в Генштабе (карта)

По словам главы ОП, Силы обороны прошли дистанцию в 70% и продолжают идти вперед, попутно проводя демилитаризацию военных объектов в Крыму.

Вооруженные силы Украины захватили "плацдарм" на левом берегу реки Днепр. Об этом во вторник, 14 ноября, сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в ходе выступления в американском негосударственном аналитическом центре Hudson Institute в Вашингтоне, США.

"Мы решительно привержены восстановлению суверенитета Украины на всей ее международно признанной территории. Несмотря на все Вооруженные Силы Украины захватили плацдарм на левом берегу Днепра", — заявил глава ОП.

По словам Ермака, Силы обороны демилитаризуют Крым и прошли уже 70% пути.

"И наше контрнаступление продолжается. Мы знаем, как достичь победы. У Президента Зеленского есть четкий план. Среди приоритетов он определяет развитие нашего ОПК и развертывание собственного производства вооружений", — добавил Ермак.

Ситуация в районе оккупированного населенного пункта Алешки Фото: deepstatemap.live Ситуация в районе оккупированного населенного пункта Крынки Фото: deepstatemap.live

Что по этому поводу говорит Генштаб

На протяжении месяца украинские и российские СМИ, а также американский Институт изучения войны (ISW) сообщали, что, Силам обороны удалось закрепиться в районе поселка Крынки Херсонской области, что на левом берегу Днепра, который сейчас под контролем оккупационных сил РФ.

Министерство обороны Украины официально не комментирует это, отмечая лишь, что боевые операции продолжаются, и разглашение информации может нанести вред.

13 ноября РосСМИ со ссылкой на Минобороны России заявило о предполагаемом отступлении оккупационных войск на левом берегу Днепра в Херсонской области, однако прокремлевские СМИ позже удалили эти сообщения, объявив их "ошибочными".

По словам пресс-секретаря ОК "Юг" Натальи Гуменюк, такое заявление оккупантов об "уходе" с левобережья Херсонщины, вероятно, было предпринято для "проверки реакции Сил обороны".

"Похоже, это была попытка оценить готовность и ответную реакцию наших сил на такие заявления. В информационном пространстве подогревались нужные аспекты для подобного заявления. Они хотели вызвать реакцию, но этого не произошло", — подчеркнула она в ходе национального телемарафона.

Напомним,8 ноября сообщалось о продвижении ВСУ на трех участках на Херсонском направлении. Украинские военные увеличили зону контроля в районе Антоновского моста.