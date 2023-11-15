Зарекомендовал себя на все 100%: в ВСУ рассказали об одном из лучших комплексов ПВО

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат сказал, что установка IRIS-T имеет один из лучших радаров, среди тех, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.

Одной из лучших систем ПВО, которыми поделились с Украиной западные союзники, является немецкий ЗРК IRIS-T. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, эта установка имеет один из лучших радаров, среди тех, которые есть в распоряжении Вооруженных сил Украины.

"Прекрасный комплекс, зарекомендовавший себя на все 100%. Мы получили его в октябре прошлого года, и это 100% результат, одна ракета – одна цель. Великолепный радар, один из лучших радаров сейчас из тех, что у нас есть", – рассказал Игнат.

Также он отметил, что радиолокационная станция IRIS-T имеет возможность видеть цели с маленькой отражающей поверхностью. Также она может делиться данными с другими комплексами. К примеру, NASAMS, Patriot и даже с советскими системами ПВО.

Что такое IRIS-T

Напомним, что IRIS-T — это зенитный ракетный комплекс ПВО и ПРО среднего радиуса действия разработки германской компании Diehl Defence. Предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, беспилотных летательных аппаратов и крылатых ракет.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о подкреплении ПВО и РЭБ к Херсону. Глава государства сообщил подробности и по эффективной работе "зернового коридора". Сейчас Украина преодолевает отметку в 4 миллиона тонн грузов и сохраняет положительную динамику.