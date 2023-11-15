Действуют малыми группами: РФ готовит отряды для штурмов на Таврическом направлении, — ВСУ

Полковник Александр Штупун заявил, что новые группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".

Командование ВС РФ готовит новые отряды для штурмов на Таврическом направлении. Об этом рассказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления полковник Александр Штупун в эфире национального телемарафона.

По его словам, Россия использует небольшие группы пехоты для штурмов, так как украинские войска уничтожили довольно много техники оккупантов. Такая тактика призвала усложнить работу средствам поражения ВСУ.

Штупун заявил, что группы формируются из недавно мобилизованных россиян, а также отрядов "Шторм Z".

"Это в основном мотострелки, но также много новомобилизованных. Также фиксируются заведение и подготовка к штурмам отрядов "Шторм Z". Из России враг также пытается перебросить для пополнения потерь какие-то силы, это преимущественно не обученные пока еще люди, которые не воевали" — сказал полковник.

Напомним, что Штупун также говорил, что российские оккупанты в последние дни увеличили количество атак вблизи Авдеевки. Кроме того, враг активно применяет управляемые авиационные бомбы в Донецкой области. Также в течение трех суток, по словам полковника, оккупанты активно применяют в Донецкой области и в частности по Авдеевке управляемые авиационные бомбы с самолетов Су-35.

Кроме того, командующий ОСГВ "Таврия" Александр Тарнавский 13 ноября назвал потери РФ на Таврическом направлении. По его словам, более десятка оккупантов вчера сдались в плен.