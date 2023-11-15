"Дает надежду": пострадавшей от атаки ВС РФ на Киев тигрице стало немного лучше (видео)

В Центре спасения диких животных рассказали, что тигрица начала подниматься. Тигрюля продолжает проходить противовоспалительную терапию и получает от специалистов обезболивающие.

Состояние тигрицы Тигрюли, которая пострадала во время атаки ВС РФ на Киев 11 ноября, дает надежду, что серьезных повреждений животное не получило. Об этом рассказала глава Центра спасения диких животных Наталья Попова.

По ее словам, тигрица начала подниматься. Сейчас ей проводят противовоспалительную терапию и дают обезболивающие.

"Сейчас нельзя сказать, что ей совсем лучше. Но она начала подниматься. Это дает надежду, что серьезных повреждений нет", – сказала Попова.

Наталья Попова о состоянии Тигрюли

Тигрица пострадала во время атаки ВС РФ на Киев: что известно

Напомним, что 11 ноября тигрица Тигрюля во время атаки ВС РФ на Киев из-за испуга получила травму. По словам сотрудников Центра, очевидно, животное травмировало задние лапы или позвоночник. Тигрюля получила противовоспалительную и обезболивающую терапию, и сейчас за ее состоянием пристально следят.

Также сообщалось, что 11 ноября около 8:00 в Киеве прогремела серия взрывов. Воздушную тревогу объявили уже после них. По словам мэра Виталия Кличко, силы противовоздушной обороны работали вблизи столицы на левом берегу. В Киеве были зафиксированы вызовы медиков из-за того, что люди услышали сильные взрывы. Спасатели пострадавших не обнаружили.