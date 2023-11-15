Отбили десятки атак: оккупанты пытались прорваться у Авдеевки и Марьинки (карты)

В попытке штурмовых действий российские войска потеряли свыше 800 человек личного состава, 15 танков, 58 артиллерийских систем и 18 бронемашин.

За минувшие сутки Силы обороны Украины продолжают штурмовые операции на Бахмутском направлении, точнее на южном его фланге, и закрепляются на достигнутых рубежах. В свою очередь противник пытался прорваться в районе населенных пунктов Богдановки, Ивановского, Клещиевки и Андреевки, однако украинские бойцы удержали позиции, отбив 12 атак ВС РФ. О ситуации на горячих участках фронта рассказал 15 ноября спикер Генерального штаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

По его словам, украинские бойцы активно ведут боевые действия на Мелитопольском направлении, истощая неприятеля.

Между тем оккупанты не оставляет попыток взять в кольцо позиции украинских сил в Авдеевке. За минувшие сутки россияне активизировали на этом направлении свою авиацию. При этом подразделений ВСУ отразили 17 вражеских атак.

Карта боевых действий на Бахмутском направлении, 6 ноября. Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Бахмутском направлении, 14 ноября. Источник: deepstatemap

На Марьинском направлении российские войска также пытались штурмовать позиции украинских сил — всего нашими бойцами были отражены 20 атак. Не так активно противник вел себя на Купянском направлении — там было отбито 8 атак оккупантов.

Карта боевых действий на Авдеевском направлении, 6 ноября. Источник: deepstatemap Карта боевых действий на Авдеевском направлении, 14 ноября. Источник: deepstatemap

Вооруженные силы РФ продолжают нести большие потери в попытках штурмовать позиции украинских защитников. По данным Генштаба ВСУ, россияне за минувшие сутки потеряли:

820 солдат;

15 танков;

18 бронированных машин;

58 артиллерийских систем;

4 установки РСЗО;

1 боевой самолет;

26 беспилотников;

1 крылатую ракету;

47 автомобилей и цистерн, а также 2 единицы спецтехники.

Напомним, руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк пообещала сообщить о "больших успехах" на фронте. Она также попросила информационной тишины с тем, "чтобы заработала запланированная сентенция".