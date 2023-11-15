Сбивают самый маленький дрон: Наев показал работу групп ПВО, уничтожающих российские БПЛА (видео)

Бойцы мобильной группы выследили и сбили учебную воздушную цель, которая была в три раза меньше дрона-камикадзе Shahed-136. Генерал-лейтенант Сергей Наев отметил, что подразделения ПВО использовали как новое, так и старое оружие.

В Северной операционной зоне Украины состоялись учения мобильных огневых групп ПВО. Бойцы отработали работу на различных образцах оружия, действовали ночью и днем. О деталях военных тренировок рассказал командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев на странице Facebook.

Офицер отметил, что обучение проходили бойцы, которые уже выполняют задачи в Северной операционной зоне. То есть именно они защищают шесть областей — Житомирскую, Киевскую, Полтавскую, Сумскую, Черкасскую, Черниговскую, — и город Киев.

Во время учений военные учились противодействовать российским беспилотникам: как их выявлять, сопровождать, уничтожать. При этом использовать оружие, которое предоставили Украине западные партнеры, и старые советские устройства, указал генерал Наев. Также отметил, что тренировались на беспилотнике наименьшего размера — и его успешно "поймали".

На видео, которое опубликовал Наев, показан дрон, который использовали во время обучения. Его ориентировочные размеры — около 1 метра, свидетельствуют кадры с места событий. Таким образом, он в три раза меньше дрона-камикадзе Shahed-136, который использует ВС РФ для атаки на Украину.

Мобильные огневые группы во время учений действовали днем и ночью, использовали различные виды пулеметов, установленных на пикапы, зенитные комплексы, а также мощные прожекторы, чтобы подсвечивать цель в темное время суток.

Война в Украине — как работает ПВО

Воздушные Силы ВСУ в течение ноября сообщили о ежедневных воздушных атаках дронов-камикадзе, которыми ВС РФ пытается поразить объекты на территории Украины. При этом эффективность работы ПВО колеблется в пределах от 70 до 98%, говорится в отчетах командования. В частности, в ночь с 13 на 14 октября враг запустил 9 БПЛА из Приморско-Ахтарска, а удалось сбить — семь.

Представитель Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат пояснил, что мобильные огневые группы, которые противодействуют "Шахедам", имеют дальность работы до 2 км. Между тем как российские БПЛА летят, используя все склады местности. Поэтому в гористых районах, например, в Стрыйском районе Львовщины, мобильные группы могут пропускать российские дроны.

Также офицер рассказал об особенностях применения ЗРК Patriot, которые должны противодействовать баллистическим и крылатым ракетам. Отметил, что они действительно эффективны в уничтожении баллистики, однако Киев является более защищенным, чем Харьков. Причина — ограниченное количество этих комплексов и ограниченный радиус действий.

Отметим, ранее генерал Наев рассказал о противодействии российским диверсантам, которые пытаются прорваться в пределах ОСУВ "Север". 13 ноября сообщалось о ДРГ, которая попыталась зайти через Беларусь, но наткнулась на дикого кабана и убежала.

Напоминаем, представитель ВС ВСУ Юрий Игнат заявил, что украинские пилоты не проходят обучение в румынском центре подготовки, и объяснил, в чем причина задержки. Кроме того военный рассказал о новых дронах-"газонокосилках", которые используют ВС РФ.