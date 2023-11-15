Минометчики НГУ в Донецкой области "притормозили" россиян, которые пробирались к их позициям (видео)

В результате успешной работы криворожских нацгвардейцев было уничтожено миномет, два БК противника и личный состав врага.

В Донецкой области бойцы Нацгвардии Украины уничтожили группу оккупантов, которая незаметно пыталась зайти на их позиции. Об этом сообщает пресс-служба криворожской воинской части 3011 НГУ.

Так, на одном из участков фронта украинская аэроразведка обнаружила россиян, которые пробирались на позиции украинских защитников. Разведчики передали координаты минометчикам 21 отдельной бригады НГУ, и те точно отработали по врагу.

"Минус миномет, два БК противника и личный состав врага", — говорится в сообщении военной части.

На опубликованных кадрах видно, как нацгвардейцы отрабатывают по позициям оккупантов в районе одного из населенных пунктов.

Напомним, что в НГУ заявили, что количество российских оккупантов на Бахмутском направлении остается неизменным. Противник не усиливает группировку, но и не уменьшает ее.

Ранее сообщалось, что в Нацгвардии рассказали об обстановке в Авдеевке. По словам полковника Николая Уршаловича, россияне несут огромные потери в личном составе и технике на всех направлениях.