"РФ накапливает ракеты": Зеленский призвал Запад активнее поставлять ПВО перед зимой (видео)

По словам главы государства, Украина уже вторую зиму встречает в состоянии войны и противник намерен продолжить тактику массированных атак по мирным городам. Партнеры могут помочь уберечь жизни людей.

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что Российская Федерация не отказалась от прошлогодней тактики и сейчас накапливает ракеты для будущих ударов. Об этом он рассказал во время онлайн-выступления на немецко-украинской конференции муниципальных партнерств 15 ноября.

По его словам, массированные атаки стоит ожидать в период зимы 2023-2024 года и противник к этому ведет усиленную подготовку. Украине тоже нужно войти в зиму подготовленными, а для этого необходимо больше систем ПВО от западных партнеров. Германия уже сделала свой вклад в это.

"Мы — перед второй зимой этой войны. Россия сейчас накапливает ракеты для ударов по энергетике Украины, как это было в прошлом году. Германия уже мощно помогает нам с системами ПВО и другими средствами физической обороны Украины. И в то же время каждая договоренность между городами наших стран, которая направлена на защиту людей и жизни, однозначно послужит защите жизни", — заявил Владимир Зеленский.

Отдельно глава государства выразил надежду, что когда Украина станет полноправным членом Европейского Союза, ее отношения с Германией станут одной из самых надежных опор в сферах безопасности и экономики.

В Украине продолжают ценить жизнь, несмотря на желание РФ продолжать кровопролитную войну. Для защиты населения, продолжает Владимир Зеленский, используются всевозможные инструменты на всех уровнях.

Напомним, 14 ноября сообщалось, что в Минэнергетики рассказали о новой тактике атак ВС РФ. По словам министра Германа Галущенко, в этом году противник учитывает погодные условия, ведь чем они хуже — тем сложнее осуществлять ремонтные работы на энергообъектах.