Россия атаковала ТЭС в Донецкой области и повредила газопровод в Харьковской области, — Минэнерго

Четыре блока ТЭС вывели в краткосрочные ремонты, а в Харьковской области без газа остались 300 потребителей.

Российские войска обстреляли территорию вблизи ТЭС в Донецкой области и газопровод в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минэнерго в среду, 15 ноября.

В результате атаки пострадавших не было. Энергетики сейчас проводят осмотр возможных повреждений.

Энергогенерирующие мощности и в дальнейшем работают в штатном режиме. Запасов угля и мазута, которые расположены на складах, как отметили в ведомстве, достаточно для бесперебойного функционирования станций. Для полного обеспечения промышленности и потребностей потребителей объем производимой электроэнергии достаточен.

Четыре блока ТЭС вывели в краткосрочные ремонты. Один из них специалисты уже вернули к работе. На других блоках продолжаются ремонты.

В Донецкой области в целом в результате боевых действий обесточились более 40 населенных пунктов. Ремонтные работы сейчас продолжаются.

В Харьковской области в результате обстрела поврежден газопровод среднего давления. Без газа осталось 300 потребителей. Специалисты провели соответствующие ремонтные работы, потребители уже получили подачу газа.

В то же время газовики вернули голубое топливо в населенный пункт, который оставался без ресурса из-за боевых действий с июля этого года. На территории области на энергетических объектах продолжаются ремонтные работы, поврежденных обстрелами. К работам привлечены спецтехника и саперы.

Удары РФ по инфраструктуре Украины

Россия систематически атакует украинские объекты. В течение 14 ноября оккупанты атаковали территорию возле одной из ТЭС и объект переработки нефти. На одной из шахт в Донецкой области из-за перепада напряжения произошел пожар.

Напомним, 13 ноября в Ровно планово отключать свет бытовым потребителям. В городе происходят работы по обслуживанию электрических сетей для того, чтобы повысить надежность электроснабжения во время осенне-зимнего периода.