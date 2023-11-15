Отсрочка от призыва во время мобилизации: что нужно для ее получения

Отсрочку от призыва можно получить только до получения устава военнослужащего. Несмотря на имеющиеся основания, нельзя подать соответствующее заявление после зачисления в личный состав воинской части, рассказали в тематической группе.

Во время действия общей мобилизации мужчины в возрасте от 18 до 60 лет могут получить повестку. Зато на фронт не могут призвать тех военнообязанных, которые имеют отсрочку. Об этом сообщили в тематическом Telegram-канале "Ты же юрист".

В группе отметили, что получить отсрочку от призыва могут военнообязанные до получения устава военнослужащего.

"После зачисления в личный состав воинской части вы не сможете подать заявление об отсрочке, даже если для этого есть основания", — говорится в сообщении.

Как получить отсрочку от призыва

Для того, чтобы получить отсрочку от мобилизации нужно подать соответствующее заявление вместе с документами, подтверждающими основания того, что вы не подлежите призыву. Заявление нужно подать в территориальный центр комплектации и социальной поддержки по месту воинского учета или призыва. Такое заявление можно подать при получении повестки или при необходимости получить отметку в военно-учетных документах для выезда за границу.

К заявлению нужно приложить документы, подтверждающие факт наличия отсрочки. Речь идет о медицинских справках, заключении медико-социальной экспертизы, свидетельстве о рождении ребенка или документах, которые подтверждают состояние здоровья родственников.

После подачи заявления его зарегистрируют в журнале входящей корреспонденции, а затем его рассмотрит комиссия, формируемая на базе ТЦК и СП. В результате вы сможете из книги протоколов получить выписку, в которой указывают данные лица, подавшего заявление и претендующего на отсрочку, дату рождения, основания отсрочки, номер и дату протокола заседания комиссии, подпись ее членов.

Напомним, адвокат Руслан Ткаченко рассказал Фокусу, что представители ТЦК и СП могут заходить на частные территории для того, чтобы вручить повестку. Однако они не могут проникать в дом без согласия людей, которые там проживают.

Ранее сообщалось, что некоторых военнослужащих не будут отправлять на фронт после мобилизации. В частности, речь идет о лицах, которые имеют отсрочку от призыва по состоянию здоровья или семейным обстоятельствам, но были мобилизованы по собственному согласию.