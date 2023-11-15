Эффективны в городских боях: израильский танк Merkava играет ключевую роль в войне против ХАМАС

Конструкция и возможности израильского ОБТ как нельзя лучше отвечают задачам городского боя, отмечают эксперты. Эти задачи успешно выполняются благодаря бронированию, огневой мощи и универсальности машины.

Основные боевые танки (ОБТ) Merkava, являющиеся неотъемлемой частью Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), играют ключевую роль в сценариях городских боев против террористической группировки ХАМАС в секторе Газа. По мнению обозревателей Army Recognition, конструкция и возможности танка в значительной мере отвечают задачам городского боя, что становится очевидным при изучении его действий в данных условиях.

Эксперты отметили особенность ведения боевых действий в секторе Газа, где танкам приходится продвигаться по узким улицам. В любой момент танки Merkava могут быть обнаружены и атакованы с применением самодельных взрывных устройств (СВУ) из засад палестинскими боевиками, которые часто скрываются среди мирного населения.

Однако конструкция ОБТ решает эти задачи несколькими способами:

Защита экипажа

В танке особенно уделено внимание защите экипажа машины. Эксперты отмечают, что двигатель танка расположен не в кормовой, как это часто бывает, в носовой части корпуса, обеспечивая дополнительную защиту во время лобовых атак.

"В условиях плотной городской застройки Газы, где боевики ХАМАС часто применяют РПГ и другие противотанковые средства, эта особенность конструкции крайне важна", — считают эксперты.

Также танк оснащен многослойной броней из стали, керамики, кевлара, и комплексом активной защиты (КАЗ) Trophy, которая фактически является уникальной разработкой.

Таким образом в условиях городской застройки Газы, где атаки могут вестись с любого направления и с близкого расстояния, такие системы имеют неоценимое значение для выживания и эффективности танка.

Огневая мощь

Танк Merkava оснащен 120-мм орудием MG253 и сложной системой управления огнем, благодаря чему машина может точно поражать цели в городских застройках. Противник часто укрывается в гражданских зданиях, поэтому точность является ключевым фактором. Кроме того возможность использования различных типов боеприпасов позволяет танку эффективно поражать различные цели, сводя к минимуму побочный ущерб.

Помимо основного орудия, например, модель Merkava IV оснащен 60-мм минометом с дистанционным управлением, а также 12,7-мм крупнокалиберный пулемет и два 7,62-мм пулемета. Благодаря этому экипаж может вести огонь по целям, не подвергая себя обстрелу со стороны противника.

Универсальность

Израильский ОБТ — достаточно универсальная машина, в частности в плане поддержки пехоты. Его особенностью является наличие заднего отделения, в котором могут размещаться пехотинцы. Это позволяет тесно координировать действия бронетанковых и пехотных подразделений, что является критически важным аспектом городских войн, где наземные войска нуждаются в поддержке бронетехники для передвижения по враждебной городской местности.

"В условиях Газы, где боевики ХАМАС глубоко внедрились в гражданскую инфраструктуру, такое взаимодействие пехоты и бронетехники имеет решающее значение для успешного проведения операций", — подчеркнули эксперты.

Напомним, по данным израильских источников, военно-политическое руководство Израиля не будет продавать танки Merkava, ранее выставленные на продажу. Вместо этого было принято решение сформировать новый танковый батальон под названием "Оф Холь" из резервистов, которые прежде служили в расформированных танковых подразделениях.