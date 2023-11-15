Вне промышленной зоны: в оккупированном Мариуполе войска РФ обустраивают военные базы (фото)

По словам советника мэра Петра Андрющенко, на созданных вне заводов военных базах российские солдаты сосредотачивают около 100-150 личного состава.

В временно оккупированном городе Мариуполь российские военные продолжают создание своих военных баз за пределами промышленных зон заводов. Об этом сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко в Telegram.

"Вышки наблюдения по периметру, бойницы в заборах, станции связи и радиоэлектронной борьбы. Здесь накапливают БК (боекомплект – ред.) и сосредотачивают около 100-150 личного состава", — отметил Андрющенко.

Советник также подчеркнул, что это лишь одна из баз, и она не является единственной, уникальной или самой крупной.

В оккупированном Мариуполе войска РФ обустраивают военные базы В оккупированном Мариуполе войска РФ обустраивают военные базы В оккупированном Мариуполе войска РФ обустраивают военные базы

Напомним, 4 сентября советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что в Мариуполе оккупанты начали ремонтировать Драмтеатр. По его словам, враг начал заливать бетоном остатки доказательств бомбардировки. Кроме этого, он сообщил, что ранее ВС РФ использовали термин "восстановление" в отношении восстановления Драмтеатра, тогда как потом заменить этот термин на "обновление".

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