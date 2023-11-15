В РФ похвастались новейшим комплексом связи для "перспективного истребителя" Су-75

Украинский эксперт Валерий Романенко отметил, что все разговоры о производстве Су-75 — не более, чем очередная афера Кремля и своеобразный метод по выкачиванию денег.

Компания "Росэлектроника" на международной выставке Dubai Airshow 2023 представила экспортный вариант комплекса средств связи для многоцелевых истребителей пятого поколения. 14 ноября в пресс-центре организации сообщили, что данное оборудование призвано повысить "надежность, разведзащищенность и помехоустойчивость каналов связи".

Комплекс разработан инженерами НПП "Полет" якобы на основе современных технологий, и должен обеспечивать летчику осведомленность в режиме реального времени при решении наиболее сложных задач в боевых условиях.

По словам гендиректора "Полет" Алексея Комякова, в настоящее время данные комплексы уже широко применяются для обмена данными между самолетом и пунктом управления наземного, морского и воздушного базирования.

"Наше радиосвязное оборудование активно применяется в составе новейших летательных аппаратов, в том числе включено в состав бортового радиоэлектронного оборудования перспективных самолетов, таких как Checkmate", – рассказал Комяков.

Напомним, российская госкорпорация "Ростех" анонсировала подготовку к началу производства первых образцов истребителей Су-75 The Checkmate. По словам вице-премьера РФ Дениса Мантурова, этими машинами заинтересовались за рубежом, поэтому в проект внесли некоторые изменения.

Между тем украинский военный эксперт Валерий Романенко 15 ноября заявил, что этот проект — очередная афера Кремля и своеобразный подход к выкачиванию денег. По его словам, ни двигателя, на самого самолета Су-75 не существует.

При этом Романенко отметил, что с учетом жестких экономических санкций против РФ неизвестно, когда российский самолет "пятого поколения" пойдет в серию. Более того в общем авиационная промышленность в РФ дает сбой, поскольку в этом году российский оборонпром выпустил на 30% меньше даже тех машин, которые давно серийно производятся.