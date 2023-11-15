Демобилизация 2023: почему она до сих пор не работает и кто может уволиться со службы

По мнению военного эксперта Владислава Селезнева, военнослужащие, призванные в феврале-марте 2022 года, не имеют четких сроков демобилизации, а государство пока не разработало систему более равномерного распределения нагрузки на военных, как это было во время АТО\ООС.

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация, которые введены из-за полномасштабного вторжения РФ. Однако, как рассказал в интервью ТСН.ua военный эксперт, экс-глава пресс-службы Генштаба ВСУ, полковник Владислав Селезнев, в Украине существует серьезная проблема с демобилизацией лиц, которые были призваны в ряды Вооруженных сил в начале 2022 года. Фокус разобрался какова ситуация с демобилизацией в Украине и кто может уволиться с воинской службы в 2023 году.

Демобилизация в Украине

По словам Селезнева, в первые недели российского вторжения в войска территориальной обороны и подразделений Сил обороны записались 100 тысяч украинских граждан. Сейчас абсолютное большинство из них выполняет боевые задания более полутора лет.

В 2014-2017 годах, во время боевых действий на Донбассе, действовала система, по которой военнослужащие, призванные в ходе мобилизации, демобилизовались после выполнения определенной задачи или прохождения определенного срока службы. Так, военнослужащие, призванные в первую волну мобилизации, демобилизовались через 12 месяцев, во вторую волну — через 14 месяцев, а в третью волну — через 16-18 месяцев.

"Это было абсолютно справедливое распределение нагрузки: когда человек идет в ряды войск и знает какие-то временные промежутки, когда выполнив свою миссию, может вернуться к родным и близким", — подчеркнул Селезнев.

Однако в настоящее время в Украине такой системы нет. Военнослужащие, призванные в начале 2022 года, не имеют четких сроков демобилизации.

"Сейчас механизма, по которому могут увольняться, демобилизоваться те военнослужащие, которые были призваны в начале 2022 года, нет. Сколько они должны находиться в рядах ВСУ? До окончательной победы? Или до момента своей смерти? Это вопрос несправедливости. Это вызывает возмущение и неприятие", — подчеркнул эксперт.

Селезнев добавил, что отсутствие четкой системы демобилизации создает серьезную проблему в украинской военной среде, поскольку существует естественная физическая усталость от участия в боевых действиях.

Кто имеет право на увольнение с воинской службы

Законопроект №8169 внес обширные изменения в Закон Украины "О воинской обязанности и военной службе". Основное изменение позволяет отправлять в запас военнослужащих, временно признанных негодными военно-врачебной комиссией (ВВК) и подлежащих дообследованию через 6-12 месяцев. После переосвидетельствования в указанный срок они могут быть возвращены на военную службу в действительном или ограниченно годном статусе, или исключены из военной службы, если их состояние подпадает под критерии болезней, указанные в Расписании болезней по степеням заболеваний.

Во время военного положения военнослужащие могут быть уволены по следующим основаниям:

по состоянию здоровья — на основании заключения ВВК о непригодности к военной службе с последующим переосвидетельствованием через 6-12 месяцев;

из-за достижения предельного возраста;

в связи с правомочным обвинительным приговором суда, предусматривающим наказание в виде лишения свободы, ограничения свободы или лишения воинского звания;

по семейным обстоятельствам.

Больше всего оснований для увольнения военнослужащих связано с семейными обстоятельствами:

в связи с заботой о ребенке с особыми медицинскими потребностями до 18 лет;

в случае необходимости ухода за больным родственником или ребенком с тяжелыми заболеваниями, определенными медицинским заключением;

в случае ухода за инвалидом или лицом, нуждающимся в постоянном уходе, если нет других лиц, способных оказывать такой уход;

у военнослужащих-женщин, связанный с беременностью или уходом за ребенком в определенные возрастные периоды;

при потере близких родственников в результате выполнения национально-оборонительных мероприятий, защиты от вооруженной агрессии Российской Федерации.

Напомним, некоторым военнообязанным гражданам нужно самостоятельно явиться в территориальные центры комплектации и социальной поддержки без полученной повестки. Это нужно сделать для уточнения данных или прохождения военно-врачебной комиссии.