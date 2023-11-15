Бронемашины и штаб ВС РФ: партизаны обнаружили базу оккупантов в Донецкой области (видео, фото)

На российской военной базе партизаны нашли склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 реактивные системы залпового огня, командный пункт и штаб.

Агенты украинского подполья обнаружили военную технику оккупантов на базе Вооруженных сил Российской Федерации в городе Мангуш Донецкой области. Об этом сообщили партизаны движения "Атеш" в Telegram.

По их информации, на российской военной базе находится склад с горючим, как минимум, 10 боевых бронированных машин, 4 реактивные системы залпового огня, командный пункт и штаб.

"Атеш" продолжает вербовать российских военнослужащих в свое партизанское движение. Большое количество солдат России недовольны преступной войной в Украине и готовы нам помочь", — добавляют в сообщении.

База ВС РФ в Донецкой области: детали

Напомним, ранее в партизанском движении "Атеш" сообщили о выявленной базе оккупантов в селе Урзуф, что на границе Донецкой и Запорожской областей.

Подполье отметило, что до оккупации села там была расположена часть Вооруженных сил Украины, однако уже после — базу заняли российские войска. В частности, к ней прибывают мобилизованные россияне, которых затем отправляют на фронт.

Напомним, 14 ноября стало известно о том, что во временно оккупированном Крыму украинское подполье обнаружило склад горюче-смазочных материалов, который имеет большое значение для Вооруженных сил Российской Федерации. На территории склада и поселка Октябрьское партизаны зафиксировали высокую активность военной техники оккупантов.

9 ноября в партизанском движении "Атеш" сообщили об очередной разведке 126-й отдельной бригады береговой обороны Российской Федерации во временно оккупированном Крыму. Партизанам удалось узнать количество, состояние и номенклатуру военной техники врага.