"Геноцидная риторика российского режима": РФ узаконила дискриминацию украинцев, – аналитик

По слова аналитика Сергея Жукова, российские оккупационные власти проводят на захваченных территориях "откровенный лингвоцид".

В законодательной базе Российской Федерации есть "откровенно дискриминационные" нормы, направленные против этнических украинцев. Некоторые положения законов являются составляющими геноцида, в других отрицается существование украинской нации как таковой. Такое заявление сделал Сергей Жуков, аналитик Центра стратегических коммуникаций и информационной безопасности при Министерстве культуры и информационной политики, во время презентации исследования "Геноцидная риторика российского режима". Об этом сообщает агентство УНН.

"В законодательстве российской федерации, конечно, геноцидной риторики не обнаружено и быть ее там не могло… Что было интересного обнаружено в российском законодательстве – это ряд откровенно дискриминационных норм в отношении украинцев. Как в отношении украинцев на оккупированных территориях, которые РФ контролирует и считает частью своей территории, так и граждан россии украинского этнического происхождения", – сообщил аналитик.

По словам Сергея Жукова, в России запрещено членство в общественных организациях, связанных с украинской диаспорой за пределами Украины.

"У них есть списки нежелательных организаций, в которые внесен, например "Всемирный конгресс украинцев". Поэтому украинцем в России быть нежелательно", – отметил аналитик.

Уничтожение украинской идентичности

Жуков рассказал, что российские оккупационные власти проводят на захваченных территориях "откровенный лингвоцид", то есть максимально сужают использование украинского языка, буквально уничтожая его.

"Также стоит отметить, что российское законодательство создает правовую базу для совершения в отношении украинцев действий, которые являются составляющими преступления геноцида. То есть – это принудительные депортации, принудительное перемещение украинских детей из одной национальной группы в другую", – рассказал Жуков.

Именно на уничтожение национальной идентичности направлены упрощенные процедуры усыновления и паспортизации, а также депортация украинцев с оккупированных территорий "по гуманитарным соображениям". Для этого принимаются соответствующие закону, издаются указы, инструкции и расопряжения.

Кроме того, как отмечает Жуков, в актах об аннексии украинских территорий в принципе не признается существование украинского народа.

"Они его подменяют какими-то фальсификатами, такими как народ Крыма, народ Запорожской области, народ Донецкой области или республики и т.д.", – рассказал Сергей Жуков.

Напомним, оккупанты на ВОТ угрожают родителям отбирать детей без паспортов РФ. По словам Движения сопротивления, на временно оккупированных территориях Украины родителей шантажируют различными способами, включая угрозы отобрать детей.

Ранее Фокус писал почему ООН не видит в действиях Москвы геноцид. По словам аналитика Валерия Клочко, в ООН ждут решения суда о признании действий российских оккупантов в Украине геноцидом, чтобы организации было на что опереться.