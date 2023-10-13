Срок — конец октября: оккупанты на ВОТ угрожают родителям отбирать детей без паспортов РФ

По словам Движения сопротивления, на временно оккупированных территориях Украины родителей шантажируют различными способами, включая угрозы отобрать детей.

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Российские оккупанты на временно оккупированных территориях Украины угрожают родителям, дети которых не получили паспорта Российской Федерации. Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС).

Родители, дети которых не приняли гражданство страны-агрессора, должны сделать это до конца октября, иначе их дети будут переданы в оккупационные "органы опеки".

"Или ребенок становится гражданином России, или данные о нем попадут в оккупационные "органы опеки". После чего ребенка, соответственно, могут принудительно забрать у родителей и отдать в приют, а затем в приемную семью", — уточняют в ЦНС.

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В Центре отмечают, что это не первые угрозы оккупантов родителям детей на оккупированных территориях. Так, в мае ЦНС писал, что захватчики уже угрожали лишать родительских прав украинцев, чьи дети не оформят паспорта РФ. Также россияне штрафуют родителей, чьи дети продолжают учиться в украинских школах онлайн. Кроме того, родителям угрожают и тогда, когда весь класс отказался встать под гимн России.

"Подчеркиваем, что Движение Сопротивления уничтожило уже много оккупантов, которые занимались воплощением политики геноцида на украинской земле. Все списки, все фамилии уже есть в нашем распоряжении. И расплата будет неизбежной", — вновь подчеркнул ЦНС.

Напомним, Фокус писал, что в соответствии с международным правом похищение детей у родителей квалифицируется как часть политики геноцида.

Фокус сообщал, что 17 марта 2023 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Владимира Путина и Марии Львово-Беловой за незаконное перемещение людей с оккупированных территорий Украины в РФ в ущерб украинским детям.

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В Государственной пограничной службе Украины объяснили, что Россия ограничивает въезд и выезд жителей временно оккупированных территорий Украины для того, чтобы насильно паспортизировать население. Кроме того, власти РФ навязывают российские паспорта жителям оккупированных территорий, чтобы манипулировать людьми, как свидетельствует советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Фокус писал, что на оккупированной Россией территории исчезла украинская журналистам Виктория Рощина. Связь с ней оборвалась 3 августа 2023 года, когда она делала репортаж.

Напомним, что 3 октября стало известно: в Херсонской области оккупанты убили женщину. Среди российских военных царят панические настроения из-за успешных действий украинских сил. Военнослужащие ВС РФ стали чаще обсуждать планы по бегству с временно оккупированных территорий.