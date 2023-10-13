Термін — кінець жовтня: окупанти на ТОТ погрожують батькам відбирати дітей без паспортів РФ

За словами Руху опору, на тимчасово окупованих територіях України батьків шантажують різноманітними способами, включаючи погрози відібрати дітей.

Related video

Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях України погрожують батькам, діти яких не отримали паспорти Російської Федерації. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Батьки, діти яких не прийняли громадянство країни-агресорки, мають зробити це до кінця жовтня, інакше їхні діти будуть передані до окупаційних "органів опіки".

"Або дитина стає громадянином Росії, або дані про неї потраплять до окупаційних "органів опіки". Після чого дитину, відповідно, можуть примусово забрати у батьків та віддати у притулок, а потім у прийомну сім’ю", — уточнюють у ЦНС.

Важливо

Російські "казаки" сексуально домагаються школярів на окупованій території: підпілля відреагувало

У Центрі зауважують, що це не перші погрози окупантів батькам дітей на окупованих територіях. Так, у травні ЦНС писав, що загарбники вже погрожували позбавляти батьківських прав українців, чиї діти не оформлять паспорти РФ. Також росіяни штрафують батьків, чиї діти продовжують навчатися в українських школах онлайн. Крім того, батькам погрожують і тоді, коли весь клас відмовився встати під гімн Росії.

"Наголошуємо, що Рух Опору знищив вже багато окупантів, які займались втіленням політики геноциду на українській землі. Усі списки, усі прізвища вже є у нашому розпорядженні. І розплата буде неминучою", — знову наголосив ЦНС.

Нагадаємо, Фокус писав, що відповідно до міжнародного права викрадення дітей у батьків кваліфікується як частина політики геноциду.

Фокус повідомляв, що 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Володимира Путіна та Марії Львово-Бєлової за незаконне переміщення людей з окупованих територій України у РФ на шкоду українським дітям.

Важливо

Байден на День Незалежності оголосив про нові санкції проти РФ через викрадення дітей

У Державній прикордонній службі України пояснили, що Росія обмежує в'їзд та виїзд жителів тимчасово окупованих територій України для того, щоб насильно паспортизувати населення. Крім того, влада РФ нав'язує російські паспорти жителям окупованих територій, щоб маніпулювати людьми, як засвідчує радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Фокус писав, що на окупованій Росією території зникла українська журналістам Вікторія Рощина. Зв'язок із нею обірвався 3 серпня 2023 року, коли вона робила репортаж.

Нагадаємо, що 3 жовтня стало відомо: в Херсонській області окупанти вбили жінку. Серед російських військових панують панічні настрої через успішні дії українських сил. Військовослужбовці ЗС РФ стали частіше обговорювати плани щодо втечі з тимчасово окупованих територій.