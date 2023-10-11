Російські "казаки" сексуально домагаються школярів на окупованій території: підпілля відреагувало

Окупанти часто напиваються і починають чіплятися до школярів через зовнішній вигляд. Також дітей ображають словесно, розповіли у ЦНС.

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На окупованій території Запорізької області зафіксовані випадки сексуального домагання до школярів збоку російських так званих "казаків", яких окупанти прислали охороняти навчальні заклади. Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Так, на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей для "забезпечення порядку" в захоплених школах залучили найманців ПВК, зокрема, таких, як "казачья сотня" з Бєлгородської області.

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Вони часто напиваються і починають чіплятися до школярів через зовнішній вигляд — зачіску, фарбоване волосся та одяг. Крім того, що дітей ображають словесно, зафіксовані кадри рукоприкладства та протиправних обшуків, під час яких школярі стали жертвами сексуальних домагань з боку так званих "охоронців".

"На фоні окремих конфліктів з місцевим населенням на ТОТ, місцеве підпілля ліквідувало 4-х "казаків" на Запоріжжі", — повідомили в ЦНС.

Нагадаємо, що партизани "Атеш" виявили склад з паливом ЗС РФ в окупованому Криму. Окупанти розмістили там 8 цистерн.

Раніше повідомлялося, що 10 жовтня стало відомо, що українські партизани зайшли на територію аеродрому "Ореховское" у Криму. Підпілля зафіксувало велику кількість персоналу обслуги авіаційної техніки росіян.