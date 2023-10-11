Российские "казаки" сексуально домогаются школьников на оккупированной территории: подполье отреагировало

Оккупанты часто напиваются и начинают приставать к школьникам из-за внешнего вида. Также детей оскорбляют словесно, рассказали в ЦНС.

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На оккупированной территории Запорожской области зафиксированы случаи сексуального домогательства к школьникам со стороны российских так называемых "казаков", которых оккупанты прислали охранять учебные заведения. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Так, на временно оккупированных территориях Запорожской и Херсонской областей для "обеспечения порядка" в захваченных школах привлекли наемников ЧВК, в частности, таких, как "казачья сотня" из Белгородской области.

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Они часто напиваются и начинают приставать к школьникам из-за внешнего вида — прически, крашеных волос и одежды. Кроме того, что детей оскорбляют словесно, зафиксированы кадры рукоприкладства и противоправных обысков, во время которых школьники стали жертвами сексуальных домогательств со стороны так называемых "охранников".

"На фоне отдельных конфликтов с местным населением на ВОТ, местное подполье ликвидировало 4-х "казаков" в Запорожской области", — сообщили в ЦНС.

Напомним, что партизаны "Атеш" обнаружили склад с топливом ВС РФ в оккупированном Крыму. Оккупанты разместили там 8 цистерн.

Ранее сообщалось, что 10 октября стало известно, что украинские партизаны зашли на территорию аэродрома "Ореховское" в Крыму. Подполье зафиксировало большое количество персонала обслуги авиационной техники россиян.