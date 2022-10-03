"Тепер ви співучасники": Подоляк розповів, навіщо РФ примусова паспортизація українців

Як вважає радник глави Офісу президента, російська влада прагне маніпулювати мешканцями окупованих регіонів. Паспорти РФ дозволять Кремлю залякати населення.

Related video

Влада Російської Федерації нав'язує російські паспорти жителям окупованих територій, щоб маніпулювати людьми. Про це у себе на Twitter написав Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

Політик вважає, що загарбники хочуть запровадити автоматичну паспортизацію, щоб "пов'язати місцеве населення кров'ю".

За його словами, якщо люди на окупованих територіях мають російський паспорт, то українцям можна буде нав'язати думку, що вони є співучасниками військової агресії та злочинів Росії.

"Мовляв, у вас вже є паспорт, тепер ви "співучасники" і після звільнення ЗСУ вас переслідуватимуть", — пояснює Подоляк.

При цьому політик наголошує, що це брехня, і жодних переслідувань з боку української влади у разі примусової паспортизації не буде.

"Примусове надання громадянства — фікція, яка не матиме жодних наслідків", — додав він.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як Росія змушує одержувати паспорти на окупованих територіях. Російська пропаганда стверджує, що якщо не оформити документ із двоголовим орлом, не можна буде влаштуватися на роботу, отримати зарплату та пенсію, зберегти бізнес, майнові права, отримати посвідчення водія, потрапити до лікаря, придбати ліки або телефонну картку.

Нагадаємо, мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що ЗС РФ розпочали примусову мобілізацію у Запорізькій області.