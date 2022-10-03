"Теперь вы соучастники": Подоляк рассказал, зачем РФ принудительная паспортизация украинцев

Как считает советник главы Офиса президента, российская власть стремится манипулировать жителями оккупированных регионов. Паспорта РФ позволят Кремлю запугать население.

Related video

Власти Российской Федерации навязывают российские паспорта жителям оккупированных территорий, чтобы манипулировать людьми. Об этом у себя в Twitter написал Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Политик считает, что захватчики хотят ввести автоматическую паспортизацию, чтобы "связать местное население кровью".

По его словам, если у людей на оккупированных территориях будет российский паспорт, то украинцам можно будет навязать мысль, что они являются соучастниками военной агрессии и преступлений России.

"Мол, у вас уже есть паспорт, теперь вы "соучастники" и после освобождения ВСУ вас будут преследовать", –– объясняет Подоляк.

При этом политик подчеркивает, что это ложь, и никаких преследований со стороны украинской власти в случае принудительной паспортизации не будет.

"Принудительное предоставление гражданства –– фикция, которая не будет иметь никаких последствий", –– добавил он.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как Россия заставляет получать паспорта на оккупированных территориях. Российская пропаганда утверждает, что если не оформить документ с двуглавым орлом, нельзя будет устроиться на работу, получить зарплату и пенсию, сохранить бизнес, имущественные права, получить водительское удостоверение, попасть к врачу, приобрести лекарства или телефонную карточку.

Напомним, мэр Мелитополя Иван Федоров заявил, что ВС РФ начали принудительную мобилизацию в Запорожской области.