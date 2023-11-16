"Самый привлекательный": на каком участке чаще всего пытаются прорваться российские ДРГ

По словам спикера Государственной пограничной службы Украины Андрея Демченко, как только ДРГ делает попытку прорыва, по ним сразу открывается огонь и она в дальнейшем отходит за линию границы госграницы.

Диверсионные группы из России продолжают предпринимать попытки проникновения через границу в Сумской области. В то время как на границе между Харьковской и Черниговской областями их активность не так выражена. Об этом сообщает спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко во время телемарафона.

"Враг активно за последнее время по-прежнему применяет ДРГ по Сумскому направлению. Еще раньше ДРГ фиксировались по Черниговщине, Харьковщине. Но за последнее время именно Сумщина "привлекательна" для врага, чтобы использовать диверсантов", — рассказал он.

Как отмечает Демченко, сотрудники Государственной пограничной службе Украины (ГПСУ) используют противодиверсионные резервы, наблюдательные посты, фортификационные укрепления, а также систему мониторинга границы и приграничных территорий с использованием беспилотников. Это позволяет своевременно выявлять появление диверсионных групп.

"И как только наши защитники и пограничные наряды фиксируют ДРГ, по ним сразу открывается огонь и они в дальнейшем отходят за линию границы", — отметил спикер погранслужбы.

Напомним, что российские диверсионно-разведывательные группы систематически пытаются попасть на территорию Украины. По словам представителя Госпогранслужбы Андрея Демченка, в последнее время вражеские группы пытаются зайти в направлении Сумской области.

После обнаружения мощь пересечения границы туда направляются противодиверсионные отряды. Отмечается, что российские ДРГ могут быть небольшими, или содержать до 10 человек.

Для того, чтобы исключить попадание вражеских групп, на границе строятся фортификационные сооружения и устанавливаются огневые позиции.

В частности, в начале октября российские ДРГ пытались прорваться через границу на Сумщине. Диверсантов обезвредили артиллерийские и минометные подразделения, в результате чего оккупанты понесли потери и отошли.

Также в октябре командующий ОСГВ "Север" сообщал, что Россия собрала на территории приграничных с Украиной Брянской, Курской и Белгородской областей группировку войск. Ее численность составляет около 20 тыс. человек. Ударных группировок замечено не было, впрочем сохраняется угроза применения ДРГ.