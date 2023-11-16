Правила воинского учета в ТЦК: адвокат объяснил, как и когда надо сверять данные

Адвокат рассказал, как изменится обновление данных в ТЦК и СП 2024 года.

Во время мобилизации и военного положения в Украине, согласно постановлению Кабинета министров № 1487, воинский учет осуществляется по месту жительства, на работе, в учреждениях высшего и предвысшего образования, в дипучреждениях за рубежом. Данные о личности военнообязанного должны обновлять в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК) не реже одного раза в пять лет. Если военнообязанный, резервист или призывник меняет место жительства или другие персональные данные, тогда в 7-дневный срок необходимо сообщить ТЦК. Об этом шла речь в блоге адвоката Александра Камши на сайте NV.

Правила воинского учета данных в ТЦК в Украине обновились с 5 января 2023 года. Поэтому воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов сейчас проводится по месту жительства, в частности в Территориальных центрах комплектования и социальной поддержки, по месту работы и учебы. В местах, где нет ТЦК и СП учет ведут местные органы самоуправления.

Также существует ответственность за несвоевременное обновление данных в ТЦК и СП как для военнообязанных, так и гражданских женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, а также украинок, изъявивших желание служить на военно-учетной специальности.

Какую информацию о себе нужно обновлять в ТЦК

Адвокат Александр Камша рассказал, что в Украине воинский учет осуществляют местные органы самоуправления. Поэтому воинский учет обязывает лицо представить украинский паспорт и военно-учетные документы.

Призывникам нужно предоставить удостоверение о приписке к призывному участку;

военнообязанным — военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

резервистам — военный билет.

Юрист отметил, что для того, чтобы сделать запись для обновления данных о призывниках, военнообязанных и резервистов в Едином государственном реестре, они должны дать персональную информацию.

Персональные данные, которые нужно обновить в ТЦК:

фамилия, имя, отчество;

дату рождения и место рождения;

пол;

место жительства и место пребывания;

сведения о родителях, усыновителях, опекунах, попечителях и других представителях (фамилия, имя, отчество (при наличии), дату рождения;

сведения о семейном положении лица и членов его семьи (фамилия, имя, отчество (при наличии), а также детей;

реквизиты паспорта гражданина Украины и паспорта гражданина Украины для выезда за границу (серия, номер, дата выдачи, орган, выдавший, срок действия);

данные о гражданстве;

информацию о документах, подтверждающих смерть лица или признание лица умершим или безвестно отсутствующим;

данные о признании человека недееспособным (восстановление дееспособности);

сведения о занятости (код предприятия, место работы, должность);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика;

оцифрованный образ лица лица;

данные о дате выезда за пределы Украины и дату возвращения на территорию Украины;

данные об образовании и специальности;

сведения о состоянии здоровья (в частности об установлении, изменении группы инвалидности), которые собираются с целью определения пригодности для выполнения воинского долга;

информацию о привлечении к уголовной ответственности (сообщение о подозрении в совершении уголовного преступления);

актуальную информацию о рассмотрении судом уголовного дела, приговор, вступивший в законную силу;

сведения о наличии (отсутствии) судимости;

уникальный номер записи в Едином государственном демографическом реестре (при наличии);

сведения о праве на отсрочку от призыва на военную службу по мобилизации.

"Прием на работу или учебу, взятие на персональный воинский учет призывников, военнообязанных и резервистов осуществляется только после взятия их на воинский учет", — добавил юрист.

Когда нужно обновлять данные в ТЦК и СП: исключения и частные случаи

Согласно Правилам воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов, такие группы украинцев должны сверять персональные данные с учетными данными ТЦК и СП не реже одного раза в пять лет.

В то же время, по словам адвоката, иногда военнообязанному нужно сообщать об изменениях в более быстрый срок.

"Военнообязанный должен лично в семидневный срок со дня прибытия к новому месту жительства прибыть с паспортом гражданина Украины и военно-учетными документами в соответствующий ТЦК и СП для постановки на воинский учет", — добавил адвокат.

О чем нужно помнить военнообязанным

Адвокат посоветовал следить за подачей данных в ТЦК, так как важна их актуальность. Если лицо состоит на учете, в случае необходимости нужно проводить сверку данных во избежание возможности привлечения к административной ответственности.

Штрафы за нарушение

Нарушение призывниками, военнообязанными, резервистами правил воинского учета совершенное в особый период влекут наказание в виде штрафа от 50 (850 грн) до 100 (1 700 грн) необлагаемых минимумов доходов граждан.

Актуальны ли такие правила для женщин с военным учетом и медицинским образованием

По словам специалиста, украинки, которые получили образование по медицинской или фармацевтической специальности и не состояли на воинском учете в соответствующих ТЦК и СП, могут трудоустраиваться как невоеннообязанные до конца 2026 года.

Если женщина получила медицинскую или фармацевтическую специальность до 30 декабря 2022 года и не состояла до этого на воинском учете, то только с 2027 года работодатель будет иметь право требовать у данных женщин военно-учетные документы при трудоустройстве.

А в отношении женщин с медицинским или фармацевтическим образованием, которые не работают, адвокат посоветовал им самостоятельно прийти в соответствующий ТЦК и СП и стать на воинский учет военнообязанных.

Напомним, эксперт также объяснил, каким будет 2024 год для Украины, которая сейчас воюет с Россией, а также, ликвидируют ли ТЦК.

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