До выборов в США: ситуация на фронте может оставаться "тупиковой" еще год, — Time

Журналисты убеждены, что президент РФ Путин не собирается идти на уступки в ближайшее время, ведь хочет посмотреть, сократится ли военная помощь Запада в следующем году и кто станет новым президентом США.

Тупиковая ситуация с полномасштабной войной в Украине может продлиться еще год и связано это с рядом факторов. Такое мнение было озвучено в материале Time от 16 ноября.

Отмечается, что бойцам ВСУ в ходе контрнаступления якобы не удалось добиться колоссальных успехов, а это может лишь усилить опасения со стороны западных союзников.

Война в Украине: помощь для РФ и провокации Кремля

Российские контратаки тоже не привели к значительным успехам, однако они продолжают укреплять линию оборону, что не дает украинским защитникам продвинуться вперед и вернуть контроль над своими регионами. Кремль продолжает временно контролировать 18% территорий.

Также журналисты отмечают, что России удалось расширить масштабы своих ракетных ударов и увеличить производство вооружения внутри страны. Это произошло при помощи Северной Кореи и Ирана, которые снабжают противника БПЛА и боеприпасами.

"Путин также может радоваться последствиям войны Израиля с ХАМАС. США и Европа сильно отвлечены кровавой бойней в секторе Газа, которая раздирает их внутреннюю политику. Западная помощь, которая могла бы пойти на Украину, теперь распределяется между поддержкой Израиля и гуманитарной помощью палестинскому гражданскому населению", — говорится в сообщении.

Более того, Кремль может усилить пропаганду о том, что США якобы руководят лицемеры, которые заявляют о защите прав человека в Украине, но в то же время "одобряют нападение Израиля" на граждан Палестины, которые не могут эвакуироваться.

Война в Украине: военная помощь Запада

Также зашла речь о помощи Вашингтона Киеву. В материале отметили, что Конгресс все же может одобрить финансирование на 60 миллиардов для Украины, которые запросил Джо Байден, однако существует большая неопределенность в том, чего ожидать в будущем.

"Западные лидеры предупреждают президента Украины Владимира Зеленского о том, что время не на стороне его страны", — говорится в сообщении.

Война в Украине: мирные переговоры

Попытки якобы подтолкнуть Украину начать мирные переговоры также ни к чему не приводят. Киев не пойдет на сделку без полной территориальной целостности, ведь было потеряно колоссальное количество людей, которые сражались за справедливость. Журналисты считают, что Запад может предложить Украине профинансировать полное восстановление страны за счет активов РФ и принять государство в ЕС и НАТО, чтобы все же начать диалог с Кремлем. Для принятия таких решений может быть использован саммит Альянса летом следующего года. До этого времени США также отправят современное вооружение бойцам ВСУ, однако и здесь есть нюанс.

"Но что произойдет, если Дональд Трамп победит в Белом доме? Что это будет означать для обязательств НАТО — или для будущего самой НАТО? Никто не может ответить на эти вопросы с уверенностью", — говорится в сообщении.

В Time отдельно сделали выводы, что президент РФ Владимир Путин не заинтересован в том, чтобы пойти на уступки, поэтому вероятнее всего продолжит набирать в армию людей, чтобы тянуть время дальше.

Он хочет увидеть, какой будет поддержка Запада для Украины в 2024 году и что изменят выборы в США, которые состоятся в ноябре следующего года. Владимир Зеленский тоже не намерен начинать диалог с противником, пишут журналисты, ведь это будет воспринято в Кремле слабостью. В связи с этим и был сделан вывод, что патовая ситуация в Украине может затянуться еще на год.

Напомним, 10 ноября глава Офиса президента Андрей Ермак ответил, сколько еще продлится война в Украине. Он сравнил противостояние с Росси йской Федерацией с забегом на 100 метров и сказал, что 70 метров дистанции Украина уже преодолела.