"Из-за страха и самосохранения": задержанный ТЦК одессит извинился за поведение (видео)

По словам одессита, он имеет положительное отношение к военкомам и полицейским. К тому же не хочет, чтобы у кого-то были из-за него проблемы, поэтому самостоятельно придет в ТЦК для получения повестки.

Житель Одессы, на которого надели наручники и увезли в неизвестном направлении, чтобы вручить повестку, записал видео с объяснениями. На видео мужчина заявил, что его мотивировало сопротивляться работникам Терцентра комплектования. Также пообещал, что сам пойдет к военкомам. Запись объяснений и извинений одессита опубликована в Telegram-канале "Х* Одесса".

На видео мужчина стоит в неизвестном помещении. По его словам, у него нет "предвзятых отношений" к работникам полиции и военкомата. Также объяснил, почему сопротивлялся вручению повестки работниками ТЦК: потому, что был "в состоянии страха и самосохранения".

Одессит заверил, что самостоятельно придет в Теркомиссию, чтобы "решить вопрос". Заверил, что он не хотел никому навредить.

"Я законопослушный гражданин и не хочу, чтобы кто-то пострадал в данной ситуации", — сказал мужчина.

В Одессе мужчину "жестко" мобилизовали — детали

Отметим, об инциденте с задержанием одессита стало известно 14 ноября. В соцсетях опубликовали видео, на котором работники ТЦК задержали неизвестного мужчину, повалили его на землю, надели наручники, а затем посадили в авто и увезли в неизвестном направлении. При этом люди в форме заявили, что везут человека на встречу с адвокатом, поскольку он уклонялся от визита в военкомат.

Представители Одесского областного ТЦК и СП прокомментировали СМИ инцидент. В частности указали, что "выяснят обстоятельства". При этом на странице Facebook военкомата не упоминается событие на улице Одессы. Зато есть сообщение от 14 ноября, в котором рассказывают об "агитационной работе", проводимую среди граждан.

Вскоре после обнародования видео с жестким задержанием военнообязанного одессита появилась реакция ГБР. Правоохранители отметили, что расследуют события: опросили участников и свидетелей.

Напоминаем, ранее Фокус публиковал перечень случаев, при которых мужчина может получить отсрочку от мобилизации, бронирование или быть полностью снятым с учета. В частности, публиковали список болезней, которые дают право отсрочить призыв в ряды ВСУ. Также есть список условий, при выполнении которых возможно бронирование.