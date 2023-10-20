В Украине запустят "еБронирование" через "Дію": что изменится и почему это не решит проблему

Минэкономики планирует до конца года ввести возможность бронировать сотрудников онлайн. Несмотря на обещания, что процедура станет проще, в IT-сфере относятся к нововведению скептически.

Related video

Бронирование работников от мобилизации — болезненная тема для украинского IT-бизнеса. По состоянию на октябрь технические компании забронировали только 3,5 тысячи граждан — 1% от специалистов в этой сфере. О том, как на ситуацию повлияет введение "еБронирования", говорится в материале Forbes от 18 октября.

"Министерство экономики настроено на запуск "еБронирования" до конца 2023 года", — сообщила журналистам пресс-служба.

В то же время в проектном офисе "Дія. City" заверили, что нововведение позволит ускорить бронирование украинцев от мобилизации. Но сначала необходимо согласование постановления Кабмина о регулировании проекта с органами центральной власти, Пенсионным фондом, Государственной налоговой службой и т.д.

Как будет выглядеть "еБронирование"?

В Минэкономики поделились деталями предварительного проекта постановления.

В соответствии с ним:

услуга "еБронирование" будет реализовываться через приложение "Дія";

руководители компаний смогут узнавать, сколько работников могут забронировать;

в сервисе можно будет проверить данные по конкретному сотруднику — подлежит ли он бронированию, имеет ли дефицитную специальность, должен ли обновить информацию о себе в ТЦК и тому подобное;

бронирование будет предоставлять отсрочку от призыва на военную службу на полгода;

также работника можно будет забронировать на месяц, чтобы он за это время посетил ТЦК и обновил данные о себе, и уже после этого оформить полноценную бронь;

забронированные украинцы будут получать выписку из реестра, которая будет содержать QR-код, вместо бумажной выписки из приказа министерства.

Пресс-служба отметила, что другие правила бронирования не изменятся. В Минэкономики подчеркнули, что версия механизма — не окончательная.

Решит ли "еБронирование" проблему?

В ІТ-бизнесе несколько раскритиковали запланированное нововведение. В частности, в компании GigaCloud Ukraine отметили, что главным недостатком механизма бронирования работников останется процедура обновления данных в ТЦК.

CEO-специалист Владимир Белов предположил, что работники будут рисковать оказаться в армии несмотря на бронирование. То есть условный сотрудник посетит военкомат, чтобы актуализировать информацию о себе и будет мобилизован до того, как получит выписку о своем статусе.

Кроме того, в компании Ciklum подчеркнули, что забронировать можно будет только оформленных в штат работников. В то же время в ІТ-сфере нередко предприятия нанимают людей через контракты, в частности сотрудничают с ФЛП.

Напомним, забронировать работников могут не все украинские предприятия. Таким правом наделены только две категории компаний.

Юрист Ростислав Кравец объяснил, могут ли забронировать себя или работников украинские ФЛП. По его словам, для этого предприниматель должен соответствовать определенным условиям.