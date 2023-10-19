Есть два вида компаний: кто может бронировать военнообязанных сотрудников

По словам журналистов, бронь по месту работы не освобождает мужчин от воинского учета. Военнообязанный все равно должен регулярно посещать ТЦК для обновления учетных данных.

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В условиях военного положения некоторые компании в Украине могут забронировать военнообязанных сотрудников. Об этом пишет "24 канал" 19 октября.

Как отмечают журналисты, право на бронирование есть у предприятий, имеющих большое значение для страны. Есть две категории таких компаний: обеспечивающие функционирование критической инфраструктуры и критически необходимые для экономики.

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При этом упомянутые предприятия не могут обеспечить отсрочку для всех своих сотрудников. Бронирование предусмотрено максимум для 50% военнообязанного персонала. Это количество может быть больше, если компания сможет доказать необходимость такого решения.

В издании подчеркивают, что получение бронирования не равно снятию с воинского учета. Военнообязанный все равно должен регулярно посещать военкомат для актуализации учетных данных.

Какие компании могут бронировать персонал

Прежде всего получить бронь могут сотрудники предприятий критической инфраструктуры или выполняющие специальные задачи для обороны Украины. Компания должна отвечать следующим критериям:

проводит поддержку и сопровождение инвестиционных проектов в соответствии с решением Кабмина или Министерства экономики;

проводит в соответствии с законами Украины реализацию государственной политики, за формирование которой отвечает Минэкономики;

получает финансовую поддержку от государства в виде грантов в соответствии с законодательством Украины;

выполняет работы или предоставляют услуги для Минэкономики на договорных началах, но только в случае, если такие договоры заключены сроком не менее шести месяцев;

находится непосредственно в сфере управления и выполняет государственные заказы;

осуществляет деятельность на территории трех и более областей Украины в сфере, формирование и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики;

обеспечивает потребности других предприятий, учреждений, организаций в материально-технических ресурсах, сырье и материалах, комплектующих изделиях, отсутствие которых приведет к полной остановке производства продукции или услуг в сфере формирования и/или реализацию политики которой обеспечивает Минэкономики.

Кроме того, бронь предусмотрена для сотрудников компаний, имеющих критическое значение для экономики. Для получения соответствующего статуса предприятия или организации должны подпадать по меньшей мере под 3 критерия:

общая сумма налогов, сборов и платежей, начисленных и уплаченных в государственный и местные бюджеты, в частности ЕСВ, кроме таможенных платежей, в течение отчетного налогового года превышает эквивалент 1,5 миллиона евро;

сумма поступлений в иностранной валюте, кроме кредитов и ссуд превышает 32 миллиона евро;

стратегическое значение для экономики и безопасности государства в соответствии с утвержденным правительством перечнем таких объектов государственной собственности;

важное значение для отрасли национальной экономики или удовлетворения потребностей территориального общества;

отсутствие задолженности по уплате ЕВ на общеобязательное государственное социальное страхование;

размер средней заработной платы застрахованных работников на предприятии за последний календарный квартал составляет не менее размера средней заработной платы в регионе за IV квартал 2021;

предприятие является резидентом "Дія.City"

Напомним, до конца 2023 года Минэкономики Украины планирует запустить электронную систему бронирования специалистов от мобилизации через сервис государственных услуг "Дія".

По словам юриста и адвоката Ростислава Кравца, физические лица-предприниматели не определены в перечне тех, кто может получить бронь от мобилизации в Украине для себя или своих работников.