Є два види компаній: хто може бронювати військовозобов'язаних співробітників

За словами журналістів, бронь за місцем роботи не звільняє чоловіків від військового обліку. Військовозобов'язаний все одно має регулярно відвідувати ТЦК для оновлення облікових даних.

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В умовах воєнного стану деякі компанії в Україні можуть забронювати військовозобов'язаних співробітників. Про це пише "24 канал" 19 жовтня.

Як зазначають журналісти, право на бронювання є у підприємств, що мають велике значення для країни. Є дві категорії таких компаній: ті, що забезпечують функціонування критичної інфраструктури, і критично необхідні для економіки.

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При цьому згадані підприємства не можуть забезпечити відстрочку для всіх своїх співробітників. Бронювання передбачено максимум для 50% військовозобов'язаного персоналу. Ця кількість може бути більшою, якщо компанія зможе довести необхідність такого рішення.

У виданні підкреслюють, що отримання бронювання не дорівнює зняттю з військового обліку. Військовозобов'язаний все одно має регулярно відвідувати військкомат для актуалізації облікових даних.

Які компанії можуть бронювати персонал

Насамперед отримати бронь можуть співробітники підприємств критичної інфраструктури або ті, що виконують спеціальні завдання для оборони України. Компанія має відповідати таким критеріям:

проводить підтримку та супроводження інвестиційних проєктів відповідно до рішення Кабміну або Міністерства економіки;

проводить відповідно до законів України реалізацію державної політики, за формування якої відповідає Мінекономіки;

отримує фінансову підтримку від держави у вигляді грантів відповідно до законодавства України;

виконує роботи або надає послуги для Мінекономіки на договірних засадах, але тільки у разі, якщо такі договори укладено строком не менше ніж на шість місяців;

перебуває безпосередньо у сфері управління та виконує державні замовлення;

провадить діяльність на території трьох і більше областей України у сфері, формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки;

забезпечує потреби інших підприємств, установ, організацій у матеріально-технічних ресурсах, сировині та матеріалах, комплектуючих виробах, відсутність яких призведе до повного зупинення виробництва продукції або послуг у сфері формування та/або реалізацію політики якої забезпечує Мінекономіки.

Крім того, бронь передбачена для співробітників компаній, що мають критичне значення для економіки. Для отримання відповідного статусу підприємства або організації повинні підпадати щонайменше під 3 критерії:

загальна сума податків, зборів і платежів, нарахованих та сплачених до державного та місцевих бюджетів, зокрема ЄСВ, крім митних платежів, протягом звітного податкового року перевищує еквівалент 1,5 мільйона євро;

сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, перевищує 32 мільйони євро;

стратегічне значення для економіки та безпеки держави відповідно до затвердженого урядом переліку таких об'єктів державної власності;

важливе значення для галузі національної економіки або задоволення потреб територіальної громади;

відсутність заборгованості зі сплати ЄВ на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

розмір середньої заробітної плати застрахованих працівників на підприємстві за останній календарний квартал становить не менше за розмір середньої заробітної плати в регіоні за IV квартал 2021 року;

підприємство є резидентом "Дія.City"

Нагадаємо, до кінця 2023 року Мінекономіки України планує запустити електронну систему бронювання фахівців від мобілізації через сервіс державних послуг "Дія".

За словами юриста та адвоката Ростислава Кравця, фізичні особи-підприємці не визначені в переліку тих, хто може отримати бронь від мобілізації в Україні для себе або своїх працівників.