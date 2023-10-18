Усім військовозобов'язаним потрібно з'явитися до ТЦК: у ЗСУ розповіли подробиці (відео)

За словами спікера командування Сухопутних військ ЗСУ Володимира Фітьо, якщо людина довго не з'являється у військкоматі, то актуальність інформації про її придатність до служби втрачається.

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Військовозобов'язані громадяни мають завітати до Територіальних центрів комплектації та соціальної підтримки (ТЦК та СП) для оновлення своїх облікових даних. Про це сказав керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо в ефірі телемарафону.

Спікер зазначив, що наразі мобілізація в Україні стосується чоловіків віком від 18-60 років, яким стан здоров'я дає змогу нести службу. Він також підкреслив, що обов'язок захищати країну прописано в Конституції України.

"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки та оновити свої облікові дані", — сказав Фітьо.

Володимир Фітьо про мобілізацію в Україні

Представник ЗСУ зазначив, що інформація про придатність громадянина до служби може втратити актуальність, якщо він довго не відвідує ТЦК. Зокрема, йдеться про право на відстрочку.

Як зазначає спікер, інколи військовозобов'язані чоловіки з певними хворобами значаться в реєстрі ТЦК здоровими, бо не оновили дані про свій стан здоров'я. Тому потрібно пред'являти відповідні документи, щоб ресурси ТЦК і СП використовувалися правильно. Те саме стосується жінок-медиків.

Нагадаємо, після розгляду законопроєкту №9281, Верховна Рада України підтримала зниження призовного віку на строкову службу з 27 до 25 років. Однак цей закон поки не набув чинності, оскільки його підписання очікується від президента Володимира Зеленського.

Фокус також писав про те, що, якщо людина обмежено або тимчасово непридатна до служби, тоді все ж можуть відправити служити. При цьому деякі захворювання можуть бути причиною для відстрочки.