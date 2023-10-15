Військовозобов'язані чоловіки повинні з'явитися до ТЦК: що відомо

У територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки втрачається інформація щодо придатності військовозобов'язаного до служби, якщо той не оновлює свої дані, розповіли в ЗСУ.

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Військовозобов'язані громадяни самостійно повинні відвідати територіальні центри комплектації та соціальної підтримки. Про це повідомив керівник служби зв'язків із громадськістю командування Сухопутних військ Збройних сил України Володимир Фітьо під час телемарафону.

Фітьо заявив, що в Конституції України прописаний обов'язок захищати свою країну.

"Для того, щоб бути готовим виконувати свій обов'язок із захисту України, необхідно з'явитися до своїх Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, та оновити свої облікові дані", — сказав Володимир Фітьо.

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Він зазначив, що втрачається актуальність інформації щодо придатності людини до служби, якщо та довгий час не з'являється до ТЦК та СП. Зокрема, до військкоматів можна приносити документи, які підтверджують право на відстрочку. Це потрібно для того, аби ресурси, які є в ТЦК та СП, використовувалися правильно. Зі слів Фітьо, бувають випадки, коли людина за реєстром у базі вважається здоровою, проте в неї є хвороба, про яку вона не повідомляла ТЦК.

Нагадаємо, капітан Збройних Сил України Валерій Прозапас розповів, що для служби в ЗСУ в пріоритеті деякі фахівці, а саме — танкісти, штурмовики, піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних апаратів, медичний персонал і водії. З його слів, українців можуть мобілізувати не лише для служби на передовій, але й для служби в штаті чи для інших завдань.

Раніше Фокус писав, що чоловіки деяких професій мають відстрочку від призову до лав Збройних сил України.