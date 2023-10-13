Осіння мобілізація в Україні: кому зараз насамперед видають повістки

За даними капітана ЗСУ Валерія Прозапаса, якою б не була сучасна техніка та озброєння, воювати на ньому потрібно людям. Водночас українців можуть мобілізувати не тільки на передову.

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Під час воєнного стану та мобілізації в Україні призов на військову службу поширюється на всіх громадян віком від 18 до 60 років. Однак, у пріоритеті для армії перебувають фахівці — танкісти, штурмовики, піхотинці, артилеристи, оператори безпілотних апаратів, медичний персонал і водії. Детальніше про це повідомляє Today.ua з посиланням на капітана Збройних Сил України Валерія Прозапаса.

Слід наголосити, що незалежно від передової техніки та озброєння, роль людей у військових діях залишається непереоціненною. Важливо зазначити, що громадян України можуть мобілізувати не лише для служби на передовій, а й для служби в штабі та інших подібних завданнях.

За словами капітана ЗСУ, зараз повістки вручають:

придатним та обмежено придатним від 27 до 60 років з досвідом військової служби або без нього;

придатним і обмежено придатним віком від 18 до 27 років, якщо вони перебувають у запасі або резерві після строкової служби, навчання у виші або військовій кафедрі;

придатним і обмежено придатним чоловікам від 18 до 60 років — за контрактом;

знятим з військового обліку чоловікам до 60 років;

виключеним з військового обліку від 18 до 60 років, якщо вони не мають права на відстрочку і не вчинили тяжкий злочин.

Нагадаємо, у Міністерстві юстиції заявили, що співробітники ТЦК і СП не мають права перевіряти документи громадян на вулиці. Тоді як правоохоронці не можуть вручати повістки військовозобов'язаним.

Адвокатка Марина Бекало розповіла, що для того, щоб військовозобов'язаних викликали до ТЦК і СП у телефонному режимі або через електронну пошту, потрібно внести відповідні зміни до правил військового обліку.