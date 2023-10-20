В Україні запустять "єБронювання" через "Дію": що зміниться і чому це не розв'яже проблему

Мінекономіки планує до кінця року запровадити можливість бронювати співробітників онлайн. Попри обіцянки, що процедура стане простішою, в IT-сфері ставляться до нововведення скептично.

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Бронювання працівників від мобілізації — болюча тема для українського IT-бізнесу. Станом на жовтень технічні компанії забронювали лише 3,5 тисячі громадян — 1% від спеціалістів у цій сфері. Про те, як на ситуацію вплине запровадження "єБронювання", йдеться у матеріалі Forbes від 18 жовтня.

"Міністерство економіки налаштоване на запуск "єБронювання" до кінця 2023 року", — повідомила журналістам пресслужба.

Водночас в проєктному офісі "Дія. City" завірили, що нововведення дозволить пришвидшити бронювання українців від мобілізації. Та спершу необхідне погодження постанови Кабміну про регулювання проєкту з органами центральної влади, Пенсійним фондом, Державною податковою службою тощо.

Як виглядатиме "єБронювання"?

У Мінекономіки поділились деталями попереднього проєкту постанови.

Відповідно до нього:

послуга "єБронювання" буде реалізовуватись через застосунок "Дія";

керівники компаній зможуть дізнаватись, скільки працівників мають змогу забронювати;

у сервісі можна буде перевірити дані щодо конкретного співробітника — чи підлягає він бронюванню, чи має дефіцитну спеціальність, чи має оновити інформацію про себе в ТЦК тощо;

бронювання надаватиме відстрочку від призову на військову службу на пів року;

також працівника можна буде забронювати на місяць, щоб він за цей час завітав у ТЦК та оновив дані про себе, і вже після цього оформити повноцінну бронь;

заброньовані українці отримуватимуть витяг з реєстру, який міститиме QR-код, замість паперового витягу з наказу міністерства.

Пресслужба зазначила, що інші правила бронювання не зміняться. У Мінекономіки підкреслили, що версія механізму — не остаточна.

Чи розв’яже "єБронювання" проблему?

В ІТ-бізнесі дещо розкритикували заплановане нововведення. Зокрема, у компанії GigaCloud Ukraine наголосили, що головним недоліком механізму бронювання працівників залишиться процедура оновлення даних у ТЦК.

CEO-спеціаліст Володимир Бєлов припустив, що працівники ризикуватимуть опинитись у війську попри бронювання. Тобто умовний співробітник завітає у військкомат, щоб актуалізувати інформацію про себе і буде мобілізований до того, як отримає витяг про свій статус.

Окрім того, у компанії Ciklum підкреслили, що забронювати можна буде лише оформлених у штат працівників. Водночас в ІТ-сфері нерідко підприємства наймають людей через контракти, зокрема співпрацюють з ФОПами.

Нагадаємо, забронювати працівників можуть не усі українські підприємства. Таким правом наділені лише дві категорії компаній.

Юрист Ростислав Кравець пояснив, чи можуть забронювати себе або працівників українські ФОПи. З його слів, для цього підприємець має відповідати певним умовам.