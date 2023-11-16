Сказали "затянуть пояса": враг прекратил "аттракцион невиданной щедрости" на ВОТ – Федоров (видео)

По словам мэра оккупированного Мелитополя, около 70% жителей города остались без работы, поэтому там есть массовая потребность в гуманитарной помощи.

На временно оккупированных территориях (ВОТ) Украины россияне сокращают гуманитарную и финансовую помощь, а также задерживают социальных выплаты и зарплаты. Об этом рассказал мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона 16 ноября.

По словам Федорова, из 60 тысяч людей, которые сейчас проживают в Мелитополе, около 70% остались без работы. Это преимущественно пожилые люди и их близкие, поэтому на оккупированных территориях есть массовая потребность в гуманитарной помощи.

Чиновник отметил, что оккупанты и раньше не предоставляли массового обеспечения жителям ВОТ, однако периодически устраивали на площадях демонстративную раздачу гуманитарной помощи, чтобы снять пропагандистские видео. Кроме того, россияне пытались подкупить украинцев выплатами в 10 тысяч рублей.

По данным мэра, теперь помощи станет еще меньше, так как представители оккупационных администраций получили указ "затянуть пояса".

Федоров сообщил, что в оккупации урезали перечень получателей финансовой и гуманитарной помощи. Кроме того, оккупанты задерживают социальные выплаты и затягивают оформление соцпомощи. На задержку зарплат также жалуются коллаборанты.

"Враг закончил "аттракцион невиданной щедрости" на ВОТ, верим, что скоро закончится и фарс под названием "асвабажденье", — заявил Федоров.

Напомним, 6 ноября в Луганской областной военной администрации сообщили, что российские оккупанты заставят гражданских сдавать средства на ремонт разрушенных многоквартирных домов в Луганской области.

Ранее, 6 августа, советник городского главы Петр Андрющенко сообщил, что российские захватчики во временно оккупированном Мариуполе начали раздавать гуманитарную помощь на том месте, где всего год назад "складировали" тела погибших в результате вторжения местных жителей.