Hyundai Rotem хочет поставлять в Украину новые БМП N-WAV: что известно (фото)

Компания Hyundai планирует построить завод по производству N-WAV на территории Польши. В будущем там также собираются открыть ремонтный центр.

Южнокорейская оборонная компания Hyundai Rotem рассматривает Украину в качестве потенциального заказчика новых колесных боевых машин N-WAV. Об этом пишет портал "Милитарный" ссылаясь на презентацию компании.

Сообщается, что представители Hyundai Rotem планируют создать завод по производству N-WAV на территории Польши, которая считается одним из перспективных покупателей. Среди возможных заказчиков также упоминаются Украина, Болгария, Словения и Венгрия.

В компании отметили, что на территории будущего польского промышленного центра Hyundai планируют создать ремонтный центр для упомянутых государств. Кадры с презентации опубликовал пользователь соцсети X Bartłomiej Kucharski.

Презентация БМП N-WAV Презентация БМП N-WAV Презентация БМП N-WAV Презентация БМП N-WAV Презентация БМП N-WAV Презентация БМП N-WAV

Что известно о N-WAV

В презентации говорится, что боевая колесная машина N-WAV разработана на основе корейского бронетранспортера K808, производимого компанией Hyundai Rotem. БПМ предназначена для доставки пехоты и ее непосредственной поддержки в бою.

Машина вмещает восемь пехотинцев, а также трех членов экипажа. Ее главным преимуществом должна стать модульность, в частности возможность интеграции большинства присутствующих на рынке боевых модулей.

N-WAV весит 35 тонн, однако при этом сохраняет плавучесть и способен форсировать водоемы на скорости до 10 км/ч. Ожидается, что баллистическая защита машины сможет выдерживать обстрелы по 4-6 уровням STANAG 4569. Противоминная защита рассчитана на выдержку подрыва 10 килограммов тротила.

В базовой комплектации БМП оснащена дизельным двигателем в сочетании с автоматической коробкой передач. Производитель также работает над альтернативной силовой установкой, которая будет работать на водороде.

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