"Находимся на пути": в компании Boeing рассказали, когда Украина получит ракеты GLSDB
В Пентагоне утверждают, что задержка поставок Украине управляемых бомб GLSDB связана с проблемами разработки и производства.
Команда Boeing/Saab готовится к передаче первой партии наземных бомб малого диаметра (GLSDB) Силам обороны Украины. Об этом пишет Global Defense со ссылкой на директора по бизнесу компании Boeing Джима Лири.
"Мы находимся на пути к выполнению поставленных правительством задач", — заявил Лири.
Ожидается, что Украина получит управляемые бомбы GLSDB уже этой зимой.
Ранее заместитель помощника министра обороны США Лора Купер объясняла, что задержка поставок связана с проблемами разработки и производства.
Что известно о ракетах GLSDB
Малогабаритные высокоточные боеприпасы GLSDB являются совместной разработкой американской компании Boeing и шведской SAAB. Ракета содержит в себе авиационную бомбу малого диаметра GBU-39 (SDB) с ракетным двигателем от реактивного снаряда M26.
GLSDB могут наносить удары на расстоянии до 150 километров. Для наведения на цель оружие использует спутниковую систему позиционирования (GPS) и инерциальную навигационную систему.
Стоимость GLSDB составляет около 40 тысяч долларов США.
Напомним, 1 февраля в СМИ появилась информация о том, что США готовят для Украины новый пакет военной помощи на сумму более 2 миллиардов долларов, который может включать в себя ракеты малого диаметра наземного базирования (GLSDB).
Минобороны РФ 28 марта заявило о якобы перехвате системами ПВО управляемой бомбы GLSDB, однако в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 20 марта отметили, что Пентагон еще не поставил снаряды в серийное производство.