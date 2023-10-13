"Знаходимося на шляху": у компанії Boeing розповіли, коли Україна отримає ракети GLSDB

У Пентагоні стверджують, що затримка поставок Україні керованих бомб GLSDB пов'язана з проблемами розробки та виробництва.

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Команда Boeing/Saab готується до передачі першої партії наземних бомб малого діаметра (GLSDB) Силам оборони України. Про це пише Global Defense з посиланням на директора з бізнесу компанії Boeing Джима Лірі.

"Ми перебуваємо на шляху до виконання поставлених урядом завдань", — заявив Лірі.

Очікується, що Україна отримає керовані бомби GLSDB вже цієї зими.

Раніше заступник помічника міністра оборони США Лора Купер пояснювала, що затримка поставок пов'язана з проблемами розроблення і виробництва.

Що відомо про ракети GLSDB

Малогабаритні високоточні боєприпаси GLSDB є спільною розробкою американської компанії Boeing і шведської SAAB. Ракета містить у собі авіаційну бомбу малого діаметра GBU-39 (SDB) з ракетним двигуном від реактивного снаряда M26.

GLSDB можуть завдавати ударів на відстані до 150 кілометрів. Для наведення на ціль зброя використовує супутникову систему позиціонування (GPS) та інерціальну навігаційну систему.

Вартість GLSDB становить близько 40 тисяч доларів США.

Нагадаємо, 1 лютого у ЗМІ з'явилася інформація про те, що США готують для України новий пакет військової допомоги на суму понад 2 мільярди доларів, який може містити ракети малого діаметра наземного базування (GLSDB).

Міноборони РФ 28 березня заявило про нібито перехоплення системами ППО керованої бомби GLSDB, однак у Центрі протидії дезінформації при РНБО України 20 березня зазначили, що Пентагон ще не поставив снаряди в серійне виробництво.