У РФ заявили про "збиту" бомбу GLSDB: у РНБО розповіли, що їх немає навіть в армії США (фото)

Пентагон навіть не поставив ці снаряди в серійне виробництво, а в РФ уже кажуть, що проти них ефективні ППО "Тор-М2" та "Панцир-С1". Перша партія снарядів буде готова не раніше ніж у листопаді.

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Російська пропаганда почала розповсюджувати фейки про застосування ЗСУ на фронті керованих бомб GLSDB. Про це повідомив Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України.

Міністерство оборони Росії 28 березня заявило про нібито перехоплення системами ППО 18 снарядів РСЗВ "HIMARS" і 1 керованої бомби GLSDB. Такі бомби навіть не поставили в серійне виробництво, а російські військові експерти вже кажуть, що проти них будуть ефективні засоби ППО "Тор-М2" та "Панцир-С1".

"Ракети GLSDB ще не стоять на озброєнні в США. Американська адміністрація замовляє це озброєння для України у виробника Boeing і Saab, а не передає із запасів Збройних сил США", — наголосили в Центрі при РНБО.

Міністерство оборони Росії 28 березня заявило про нібито перехоплення 1 бомби GLSDB

Пентагон підтвердив відправку пакету військової допомоги з бомбами GLSDB 5 лютого цього року. За оцінками західних аналітиків, першу партію снарядів зможуть виробити через 9 місяців.

"Роспропагандистам відсутність цих ракет в України не заважає їх "перехоплювати" й вихвалятися вигаданими перемогами", — підсумували українські фахівці.

Бомби GLSDB із системою самонаведення, навігацією і дальністю ураження цілей до 150 кілометрів нададуть Україні за програмою Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Пентагону спочатку треба підписати контракт на їхнє виробництво.

Снаряди GLSDB можна запускати із систем РСЗВ MLRS-M270 і HIMARS, які є на озброєнні в ЗСУ.

Фокус 19 січня описував принципи роботи крилатих бомб GLSDB. Снаряд складається з авіабомби GBU-39 і ракетного двигуна від M26 MLRS. А М26 є звичайним снарядом для британських M270 і американських HIMARS.

Бомба після випуску "розправляє" крила та планує до цілі. Через це швидкість польоту знижується, але підвищується дальність.

Зазначимо, що завдяки новим снарядам ЗСУ зможуть уражати об'єкти ворога на території всієї материкової України та частини прикордонної території Росії.