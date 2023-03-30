В РФ заявили о "сбитой" бомбе GLSDB: в СНБО рассказали, что их нет даже у армии США (фото)

Пентагон даже не поставил снаряды в серийное производство, а в РФ уже говорят, что против них эффективны ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1". Первая партия снарядов может быть готова к ноябрю.

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Российская пропаганда начала распространять фейки о применении ВСУ на фронте управляемых бомб GLSDB. Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации при Совете нацбезопасности и обороны Украины.

Министерство обороны России 28 марта заявило о якобы перехвате системами ПВО 18 снарядов РСЗО "HIMARS" и 1 управляемой бомбы GLSDB. Такие бомбы даже не поставили в серийное производство, а российские военные эксперты уже говорят, что против них будут эффективны средства ПВО "Тор-М2" и "Панцирь-С1".

"Ракеты GLSDB еще не стоят на вооружении в США. Американская администрация заказывает это вооружение для Украины у производителя Boeing и Saab, а не передает из запасов Вооруженных сил США", — подчеркнули в Центре при СНБО.

Министерство обороны России 28 марта заявило о якобы перехвате 1 бомбы GLSDB

Пентагон подтвердил отправку пакета военной помощи с бомбами GLSDB 5 февраля этого года. По оценкам западных аналитиков, произвести первую партию снарядов смогут за 9 месяцев.

"Роспропагандистам отсутствие данных ракет у Украины не мешает их "перехватывать" и хвастаться вымышленными победами", — заключили украинские специалисты.

Бомбы GLSDB с системой самонаведения, навигацией и дальностью поражения целей до 150 километров предоставят Украине по программе Ukraine Security Assistance Initiative (USAI). Пентагону сначала надо подписать контракт на их производство.

Снаряды GLSDB можно запускать из систем РСЗО MLRS-M270 и HIMARS, которые есть на вооружении у ВСУ.

Фокус 19 января описывал принципы работы крылатых бомб GLSDB. Снаряд состоит из авиабомбы GBU-39 и ракетного двигателя от M26 MLRS. А М26 является обычным снарядом для британских M270 и американских HIMARS.

Бомба после выпуска "расправляет" крылья и планирует к цели. Из-за этого скорость полета снижается, но повышается дальность.

Отметим, что благодаря новым снарядам ВСУ смогут поражать объекты врага на территории всей материковой Украины и части приграничной территории России.