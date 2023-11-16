"Знал, что оттуда не выйду": боец ВСУ один 14 дней удерживал позицию под Клещиевкой (видео)

Сергей Споденюк с позывным "Фин" не успел эвакуироваться с позиции на Донбассе и 14 дней пробыл один в окружении противника. За это время побратимы трижды пытались его спасти, но ничего не получалось.

Украинский воин-десантник Сергей Споденюк с позывным "Фин" 2 недели в одиночку держал позицию в районе Клещиевки в Донецкой области. Об этом рассказали в эфире телемарафона.

На Бахмутском направлении продолжаются активные боевые действия и противник пытается взять новые территории под свой контроль. Сопротивление со стороны украинских защитников не дает им этого сделать и даже в самые сложные моменты они продолжают бороться. Так поступил и 36-летний военнослужащий, который остался один в окружении противника.

На опубликованных кадрах можно увидеть, что бои на передовой фактически не прекращаются и постоянно есть активность со стороны противника. Бойцы ВСУ при помощи рации узнали, что в районе Клещиевки их побратим остался один на позиции и отправились его спасать.

14 дней Сергей Споденюк удерживал свою позицию в одиночку и при этом смог не выдать себя противнику.

"Я тогда у Бога попросил, говорю: Господи, если ты поможешь вытянуть "Фина" и он будет жив, тогда я бросаю курить. Я уже четыре дня не курю. В течение 14 дней он ("Фин", — ред.) удерживал свою позицию. Последние 4 дня он пролежал между трупами противника. Без воды и еды. И только выходил на рацию в указанное время", — рассказывает командир взвода 80-й ОДШБ Юрий.

Бои за Клещиевку: наступление ВС РФ

Россияне огневой артиллерией пытались накрывать позиции с бойцами ВСУ и в результате это привело к гибели и ранениям некоторых украинских десантников. Тяжелые случаи сразу начали эвакуировать, однако порой на это уходило не менее суток.

Сергей Споденюк тоже оказался ранен в обе ноги, однако заявил, что последним уйдет с позиции. Когда пришла его очередь, то войска противника уже максимально к нему приблизились. В итоге он там остался один на две недели.

По рации "Фин" попросил своих побратимов накрыть позицию артиллерией, чтобы не дать ВС РФ захватить этот участок фронта. Он понимал, что в любом случае его может ждать смерть, потому что оккупанты не берут в плен бойцов ВСУ, вспоминает командир взвода, а сразу расправляются с ними. В результате украинские снаряды убивали врага, а вот десантник остался жив. За 2 недели он еще 5 раз направлял огонь на ВС РФ, чем сильно помог защитникам.

Бои за Клещиевку: спасение "Фина"

За 14 дней украинские защитники трижды пытались спасти Сергея Споденюка, однако действия противника не давали им приблизиться к позиции, хоть они и не знали всей ситуации.

Аэроразведчики с дронов сбрасывали десантнику воду, еду и батарейки для рации, чтобы у него была возможность держать связь с побратимами.

В один момент стало понятно, что возможности подойти к позиции фактически нет и у "Фина" был только один вариант — самостоятельно добраться к своему взводу через минное поле. Этот сценарий сработал. Сейчас он в госпитале под наблюдением врачей.

"Я знал, что я уже оттуда не выйду. Зацепит, не зацепит — я не хочу из себя героя делать, я об этом не задумывался", — рассказал "Фин".

Напомним, 15 ноября сообщалось, что на Донбассе оккупанты убили школьного учителя, который погиб, спасая людей. Близкие Сергея Чмыря вспоминают его как любящего отца, футболиста, друга и настоящего патриота Украины. В первый день войны он в последний раз пришел в школу, после чего сразу записался добровольцем.