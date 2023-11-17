Нужна регулярная поддержка: Пентагон призвал Конгресс США принять пакет помощи Украине

По словам представительницы Пентагона Сабрины Сингх, затребованное Белым домом дополнительное финансирование станет инвестицией в военно-промышленную сферу Соединенных Штатов.

Пентагон обратился к Конгрессу США с призывом утвердить пакет помощи для Украины и Израиля, который попросил президент Джо Байден. Об этом во время брифинга рассказала заместитель спикера Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, это очень важно для национальной безопасности США. Более того, затребованное Белым домом дополнительное финансирование станет инвестицией в военно-промышленную сферу Соединенных Штатов.

"Мы призываем Конгресс принять наш запрос на дополнительное финансирование, которое позволит продолжать поддерживать Украину и Израиль, и сделать важные инвестиции в Индо-Тихоокеанский регион", — заявила Сингх.

По ее словам, у Пентагона сейчас мало средств для поддержки Украины, хотя страна нуждается в ней регулярно. Так, Силы обороны Украины продолжают контрнаступление, а потому их потребности необходимо удовлетворять.

"Мы знаем, что Украина продолжает прилагать усилия, ведет контрнаступление, ей нужна постоянная поддержка на регулярной основе. Поэтому мы знаем, что нужно и дальше удовлетворять их потребности", — добавила Сингх.

Также журналисты писали, что патовая ситуация в Украине продлится еще год. По мнению главреда издания Times Яна Бреммера, Путин ждет, какова будет дальнейшая поддержка Западом Украины и какими будут результаты президентских выборов в США в 2024 году. А тем временем он будет посылать новых рекрутов на войну.

Еще напомним, что экс-командующий армии США в Европе Бен Ходжес рассказал, к чему привело контрнаступление ВСУ. По его словам, Силы обороны Украины должны изолировать Крым и перерезать сухопутный коридор РФ к оккупированному полуострову. Для этого проводятся различные операции не только на суше.