Контрнаступление ВСУ возле Работино: в ISW рассказали, где продвинулись украинские бойцы (карта)

Украинские военные могли достичь определенных успехов в направлении Новопрокоповки и Нестерянки. В районе Работино оккупанты начали штурм позиций ВСУ, однако аналитики не подтверждают территориальные достижения ВС РФ.

Вооруженные силы Украины продвинулись возле Роботино Запорожской области. Об этом сообщили аналитики Института изучения войны в ежедневном отчете за 16 ноября.

"Украинские войска продолжили наступательные операции в западной Запорожской области 16 ноября и подтвердили территориальные достижения в районе Работино 15 ноября", — говорится в сообщении.

15 ноября российский военкор опубликовал видео с геолокацией, которое свидетельствует о том, что российские военные наносят удары по позициям Сил обороны на западе от Работино, что свидетельствует о незначительном продвижении ВСУ. Зато российские источники утверждали, что украинские военные якобы безуспешно пытались продвинуться возле Копани, Ровного, Новопрокоповки, Вербового и в направлении Новофедоровки.

Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что ВСУ, вероятно, достигли определенных успехов в направлении Новопрокоповки, в результате осталась только одна лесополоса возле населенного пункта, который обороняет российский 108-й гвардейский десантно-штурмовой полк 7-й гвардейской дивизии ДШВ. По словам обозревателя, несколько дней назад украинские бойцы отбросили часть российской 136-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады в направлении Копани и подошли ближе к Нестерянке.

Аналитики отметили, что 16 ноября российские военные начали штурмовать украинские позиции возле Работино, однако не подтвердили территориальные достижения. По данным Генштаба ВСУ, Силы обороны отбили атаки врага возле Работино и к западу от Вербового. Машовец считает, что часть российского 247-го гвардейского полка могла потерять контроль над высотами к северо-западу от Вербового, в результате это усложняет оборону оккупантов северо-западной окраины населенного пункта.

Кроме этого, Константин Машовец заявил, что подразделения российских 503-го гвардейского мотострелкового полка и 104-го полка и 234-го полка ВДВ ведут напряженные бои на линии Нестерянка — Копани, однако аналитики не могут проверить это.

Запорожское направление

Напомним, 15 ноября глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко рассказал, что из-за масштабных разрушений некоторые населенные пункты Запорожской области могут перестать существовать. Речь также идет о Работино, со слов Малашко, населенный пункт полностью разрушен.

16 ноября СМИ со ссылкой на официальных лиц Запада заявили, что украинское контрнаступление на Запорожском фронте могло завершиться, поскольку ни одна из сторон не может провести решающую сухопутную операцию. По словам одного из чиновников, дальше может произойти "затяжной конфликт".